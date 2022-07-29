الهلال يتحرك لحل أزمة إيجالو وطليقته الإيطالية في إنجلترا

الهلال يسعى لحل أزمة هدافه مع طليقته

بدأت إدارة نادي الهلال في التحرك بشكل رسمي، من أجل إيجاد حلًا لأزمة النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الفريق، مع طليقته الإيطالية، والتي تسببت في عدم سفره إلى إنجلترا للانضمام لمعسكر الزعيم.

ما هي تفاصيل قضية إيجالو مع طليقته؟

أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية في خبر سابق لها، إلى أن هناك قضية في محكمة بريطانية بين إيجالو وطليقته الإيطالية، تسببت في غيابه عن قائمة الزعيم بالمعسكر.

وأضافت الصحيفة أن طليقة إيجالو رفعت دعوى قضائية منذ أعوام، تطالب فيها الحصول على نصف ثروته، وفقًا للقانون الإنجليزي في حالات معينة في الطلاق.

ويخشى إيجالو منعه من السفر حال الدخول في بريطانيا التي خاض فيها تجربة سابقة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويحاول محامو إيجالو خلال الوقت الحالي، لإيجاد مخرج لا يمنعه من مغادرة بريطانيا لاحقًا حال الدخول إليها لأي سبب. "اقرأ المزيد من التفاصيل"

كيف تحرك الهلال لحل أزمة إيجالو وطليقته؟

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن إدارة الهلال أبلغت إيجالو بالوقوف معه ومساعدته قانونيًا في قضيته مع طليقته الإيطالية التي تسببت في غيابه عن معسكر برمنجهام.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الهلال ستقوم باللجوء إلى القانونيين من أجل إيجاد حلًا لهذه الأزمة، بعدما تضر الزعيم من غياب هداف الفريق عن المعسكر الإعدادي للموسم القادم.

ويعد إيجالو أحد أهم عناصر نادي الهلال، حيث حصل على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي 2021-2022.