ياسر القحطاني: هناك من يكسر الهلال ولاعبان فقط من يحافظان على مستواياتهما

نجم الهلال الأسبق يتحدث عن الحملة الممنهجة ضد الزعيم

طالب ياسر القحطاني؛ نجم الهلال السعودي الأسبق، جمهور الزعيم بمساندة الفريق، مؤكدًا أن هناك حملة ممنهجة لإسقاط الفريق من أجل مصالح شخصية.

الزعيم تلقى الهزيمة مؤخرًا أمام الأهلي بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقال القحطاني، عبر فيديو على تطبيق "سناب شات": "من الطبيعي أن يحلل كل شخص المباراة من وجهة نظره الشخصية، لكن لا بد أن تكون منطقية كي نصدق، وأيضًا لا بد أن تضع أمامهم أولويات المرحلة، هل المهم أن أشكك أن أنزع ثقة الجهاز الفني أو اللاعبين في هذا الوقت؟ بالطبع لا، فالهلال رجع بعد كورونا في استئناف الدوري بأقوى مباراة في الموسم أمام النصر المنافس الحقيقي، وفاز بمستوى ونتيجة، والجميع أشاد باللاعبين والجهاز الفني والإداري والتهيئة النفسية والمعنوية للفريق وقتها".

وأضاف: "من خاضوا مباراة النصر هم نفسهم من خاضوا لقاء الأهلي، والإدارة نفسها والجهاز الفني هو ذاته، لكن من واقع تجربتي في الملاعب وما عشته، فهناك مباريات لا يكون الفريق بها بيومه تمامًا، من الطبيعي أن يكون الفريق سيئًا في مباراة".

واستطرد: "كنت أتمنى أن أقول على اللاعب السعودي، لكن تميز اللاعب الأجنبي بدورينا طاغيًا باستثناء سالم الدوسري وسلمان الفرج بكل صراحة، هما المحافظان على مستواهم في أغلب المباريات، لكن ما يفعله جوميس وجيوفينكو وكاريلو في الهلال أمر رائع وممتع، وما يفعله عمر السومة مع الأهلي لا يفعله أحد، وعبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط وجوليانو الخرافيان مع النصر، بجانب جهاد الحسين الذي سجل هدفًا في مرمى الشباب لا يسجله إلا لاعب كبير".

قناص الزعيم واصل: "حيلة الضعيف التحكيم، نعم هناك احتسبت للهلال ما كانت لتحسب له، وأيضًا هناك أخطاء للهلال من المفترض أن تحسب له ولم تُحسب، ما لم يُحسب للهلال أكثر مما حُسب له، وحتى الأندية الأخرى تضررت كثيرًا مع وجود تقنية الفيديو، وهذه كرة القدم مليئة بالأخطاء وستبقى وتستمر، لكن شماعة التحكيم هي حيلة الضعيف".

القحطاني أكمل: "الإعلام وكل من يملك منبرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ماذا يهمه؟ مصلحته أم مصلحة الهلال؟، إذا كان مصلحة الفريق، فيمكنك أن تنتقد نقدًا إيجابيًا بتمني الأفضل في الفترة المقبلة، دون تصفية حسابات مع أشخاص أو جهات معينة، وإلا نحن في غنى عنك، خاصةً وأن مثل هؤلاء الأشخاص الذين يصدرون الصورة السلبية لا يفهمون شيئًا".

واختتم: "في الوقت الحالي ماذا سيستفيد الهلال من التكسير الذي يحدث حاليًا، هل سيسمع اللاعبون كلامكم؟، لا لن يحدث، الإدارة لديها خطة معينة ستستمر بها، الجهاز الفني لديه قناعات ولن يغيرها، واللاعبون الأحرص على حصد اللقب ولن يكونوا متساهلين، فاللاعب أكثر من يتعب في المنظومة بدنيًا وذهنيًا".

يذكر أن الأزرق يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، متفوقًا بفارق ست نقاط عن النصر؛ صاحب الوصافة.