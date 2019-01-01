إبراهيم هزازي يُهنئ ياسر القحطاني ويُعاتبه

نجم الاتحاد يُوجه رسالة لأسطورة الهلال المعتزل

وجه إبراهيم هزازي لاعب المنتخب السعودي السابق رسالة تهنئة وعتاب لنجم الهلال المعتزل ياسر القحطاني والذي أقام مهرجان اعتزاله يوم أمس في الرياض.

ونظمت هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ مهرجان اعتزال ضخم للقحطاني مساء أمس الأحد تخلله مباراة بين فريقه السابق "الهلال" وفريق من أصدقائه ضم عددًا من نجوم السعودية والخليج والعالم.

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وشارك في فريق الهلال عددًا من نجومه السابقين أبرزهم سامي الجابر ومحمد الدعيع ويوسف الثنيان، فيما عج فريق أصدقاء ياسر بعدد من نجوم العالم أبرزهم فرانشيسكو توتي وأندريا بيرلو وصامويل إيتو وروبن فان بيرسي ورونالدينيو، وقد انتهى اللقاء بانتصار الزعيم السعودي 5-4.

هزازي لم يكن ضمن المدعوين لحضور مهرجان الاعتزال والمشاركة في المباراة، وقد أزعجه هذا فيما يبدو خاصة أنه لعب بجانب القحطاني في المنتخب السعودي، ولم يُخف اللاعب الأمر.

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على سناب تشات "دعواتي لك كابتن ياسر القحطاني بالتوفيق في حياتك القادمة، علمتنا في المنتخب الروح والتكاتف واليد الواحدة وحب الجميع، وصلنا نهائي كأس آسيا 2007 ونهائي الخليج والعرب. تمنينا الدعوة والحضور في اعتزالك لكن الناس مقامات. الله يوفقك، من محب لك".