الهلال ونهائي الآسيوية - 4 مكاسب للزعيم في حالة التتويج باللقب

الهلال على موعد مع العالمية في حالة التتويج بدوري أبطال آسيا

تنطلق يوم السبت المقبل لقاء الذها بين الهلال وأوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب "جامعة الملك سعود" بالعاصمة السعودية الرياض.

عيون جماهير الزعيم تذهب رفقة قلوبهم وأدعيتهم نحو انتصار يريح الجميع في لقاء الإياب هناك في اليابان الذي يعد من أصعب الأشياء التي ستواجه الموج الأزرق السعودي.

عوامل عدة تدفع الهلال من أجل الكثير من المكاسب في حالة تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب الفريق الياباني، ونرصد لكم .. ما هي الثمار الذي سيجنيها الهلال في حال التتويج باللقب.

1 – عودة اللقب الغائب عن قلعة الزعيم منذ 2000

الهلال حقق أخر بطولة له في دوري أبطال آسيا موسم 1999 – 2000، على حساب جوبيلو أيواتا الياباني أيضًا وهو ما يعطي فأل حسن للجماهير السعودي تجاه تتويج الزعيم بالبطولة في الموسم الحالي.

19 عامًا غابت شمس الآسيوية عن قلعة الزعيم السعودي، ويسعى لاعبيه في الوقت الحالي استعادة اللقب والتتويج والصعود فوق قمة القارة على حساب أوراوا الياباني.

2 – المشاركة الأولى للهلال في كأس العالم للأندية

في حال تتويج الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا، سيكون التأهل إلى كأس العالم للأندية هو الأول للزعيم السعودي في تاريخه، ويضعه على طريق العالمية والظهور في المحافل الدولية بشكل قوي.

3 – الثأر من نهائي 2017 أمام أوراوا الياباني

في نهائي بطولة آسيا عام 2017، التقى الهلال بنفس الفريق الياباني الذي سيواجه في نهائي النسخة الحالية، وفي ذهاب النهائي نجح أوراوا في تحقيق تعادل إيجابي بهدف لكل فريق ليعود إلى أرضه قوي.

وفي العودة خطف الفريق الياباني هدفًا في الدقيقة 88 من عمر اللقاء ليتوج بالبطولة ويبدد الحلم الهلالي ويجعل الجماهير تنتظر مرة أخرى، فهل يثأر الهلال لواقعة 2017.

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4 – تكريم الشهلوب والآسيوية الثانية

يعد الموسم الحالي هو الأخير للشلهوب، حيث أصبح من أساطير نادي الهلال على مر التاريخ، وكان الشلهوب قد توج بلقب دوري أبطال آسيا مع الهلال عام 2000، فهل ستكون هي الثانية له ويكون تكريمًا من النادي للاعب الذي أفنى حياته وجهده في خدمة ناديه طوال مسيرته الكروية؟.