وزير الترفيه قطع على نفسه وعدًا خاصةً بالهلال في موسم الرياض

حذر الإعلامي الرياضي خالد العقيلي، لاعبي نادي الهلال السعودي من الانسياق وراء وعود تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، بشأن موسم الرياض واحتفالاته.

ما هو وعد آل الشيخ للاعبي الهلال؟

الزعيم كان قد تأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز أمام جاره النصر، على ملعب مرسول بارك بثنائية مقابل هدف وحيد، بنصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي الأزرق في النهائي مع بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بالعاصمة السعودية "الرياض"، في 23 من نوفمبر المقبل.

وأعلن تركي آل الشيخ أمس الأربعاء، إقامة احتفال كبير للاعبي الزعيم في ساحة البوليفارد، حال التتويج باللقب القاري. (طالع التفاصيل)

تحذيرات من وعود وزير الترفيه:

العقيلي يرى أن مثل هذه الوعود قد تشتت تركيز اللاعبين في المباراة، مطالبًا إياهم بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي حاليًا، لحين انتهاء النهائي.

وكتب العقيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يجب على الهلاليين عدم الاكتراث للوعود التي تطلق هنا وهناك عن الاحتفالات بتحقيق البطوله الاسيويه والوعود بإقامة الاحتفالات في البوليفارد ومهرجان الرياض".

وأضاف: "كذلك يجب ان يبتعد لاعبي الهلال عن السنابات والطقطقه والتركيز على النهائي الصعب امام بوهانغ .. نصيحه محب".

يجب على الهلاليين عدم الاكتراث للوعود التي تطلق هنا وهناك عن الاحتفالات بتحقيق البطوله الاسيويه والوعود بإقامة الاحتفالات في البوليفارد ومهرجان الرياض

وكذلك يجب ان يبتعد لاعبي #الهلال عن السنابات والطقطقه والتركيز على النهائي الصعب امام بوهانغ .. نصيحه محب 💐#الهلال_بوهانغ — خالد العقيلي (@aboazaz05) October 28, 2021

الزعيم يبحث عن لقبه الرابع:

الهلال توج من قبل بلقب دوري الأبطال ثلاث مرات بمسماه القديم والحديث، ويبحث في هذه النسخة عن لقبه الرابع، ليشارك للمرة الثانية في كأس العالم للأندية.

آخر مرة حصل بها الزعيم على اللقب كانت في عام 2019، بعدما تغلب على أوراوا ريدز الياباني، الذي خطف منه لقب عام 2017، في الذهاب والإياب، حتى توج بطلًا بالأراضي اليابانية.

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