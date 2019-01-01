كويلار: كرة القدم في السعودية تنافسية جدًا، والطقس يزيدها صعوبة

جوستافو كويلار لاعب وسط الهلال يتحدث عن السعودية وكرة القدم

قال جوستافو كويلار لاعب وسط الهلال أن كرة القدم السعودية تنافسية جدًا، وأن الأجواء الحارة تزيد من صعوبتها.

اللاعب الكولومبي بدأ حواره مع إحدى الصحف بالتأكيد على أن الحياة في السعودية أكثر انفتاحًا مما اعتقد، مشددًا أن الأجانب يمتلكون كل سبل الراحة.

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مضيفًا حول كرة القدم "هي تنافسية للغاية، والطقس يزيد من صعوبتها. جدولة المباريات مسألة معقدة لأنه يصعب رؤيتها في بلدان أخرى، لكنهم يعملون ويستثمرون كثيرًا لجعلها أفضل. هو شيء فاجأني جدًا".

أضاف "مع هذا، مازال عامل اللغة يقف عائقًا أمامي، التواصل يحدث باللغة الإنجليزية ،ورغم وجود مترجم إلا أن كل لاعب يميل للتواصل مع زملائه الذين يتحدثون نفس اللغة أو حتى من العاملين بالنادي، إذ هناك الكثير من الأجانب، فهو نادٍ دولي جدًا. أنا مثلًا أتحدث كثيرًا مع أندريه كارييو وكارلوس إدواردو".