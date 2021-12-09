الهلال وسعود عبد الحميد .. أفضل من مراوغات ميسي وأسرع من انطلاقات رونالدو!

فاجأ وصدم الهلال السعودي الجميع مساء أمس بإعلان تعاقده مع سعود عبد الحميد نجم دفاع الاتحاد في صفقة انتقال حر تبدأ من يناير القادم، وذلك استغلالًا لنهاية عقد اللاعب مع ناديه والوصول إلى طريق مسدود فيما يخص مفاوضات التجديد.

الهلال في تلك الصفقة الممتازة راوغ الجميع في السعودية بشكل أفضل من مراوغات النجم ليونيل ميسي .. إذ يكاد لم يعلم أحد بأن هناك مفاوضات تدور في الخفاء وخلف الكواليس بين مسؤولي الزعيم وسعود عبد الحميد، لم يتحدث أي إعلامي عن ذلك ولم يتحدث الجمهور الهلالي أو الاتحادي أو غيرهما عن الأمر.

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كانت هناك توقعات كبيرة بخروج سعود عبد الحميد من الاتحاد بعد فشل الجلسة الأخيرة وتصريحات الرئيس أنمار الحائلي، لكن كان الجميع يُرجح كفة الأهلي لضمه والبعض يتحدث عن النصر، لكن الهلال كان خارج الصورة تمامًا نظرًا لعدة عوامل أبرزها وجود محمد البريك وهو الظهير الأيمن الممتاز والأساسي في المنتخب السعودي.

الهلال أكد للجميع أنه لا يُخطط لليوم وغدٍ وبعد غدٍ، بل للسنوات القادمة، إذ ضمن بضم صاحب الـ22 عامًا خير خلف لخير سلف في خانة الظهير الأيمن ... قيمة سعود الفنية والبدنية لا يُنكرها أحد، وقد نال اللاعب خبرة كبيرة من خلال مشاركته مع الاتحاد لموسمين بشكل أساسي ومن تواجده مع المنتخبات الوطنية وعلى رأسها الأول، ولهذا سيستطيع تعويض البريك بأفضل صورة ممكنة.

العجيب في الأمر كذلك هو سرعة حسم الهلال للصفقة، إذ كانت أسرع من انطلاقات النجم كريستيانو رونالدو! المصادر الإخبارية تتحدث عن أن المفاوضات بدأت بعد إغلاق أبواب الاتحاد في وجه اللاعب، والبعض أكد لنا أن المحادثات بين الطرفين بدأت تحديدًا في 26 نوفمبر الماضي.

هذا يُشير إلى أن الهلال لا يُهدر وقتًا أبدًا، يضع العرض المالي وقبله يضع سلسلة من المغريات تشمل الاستقرار الإداري والمالي وتحقيق البطولات واللعب في بطولة العالم للأندية والشعبية الطاغية والتواجد مع المنتخب والحضور الإعلامي والإعلاني ... كل هذا بفضل استقرار النادي وعمل إدارته وعشاقه وأعضائه الذهبيين لصالحه فقط دون النظر إلى أي مصالح خاصة مثلما يحدث في بعض الأندية الأخرى.

🤳🏻 "سعود عبدالحميد" لـ #سناب_الهلال:"وقّعت اليوم مع #كبير_آسيا وأتمنى التوفيق لنا لتحقيق البطولات" 🤩💙



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قد أختلف صراحة مع قرار سعود عبد الحميد، كنت أفضل استمراره مع الاتحاد ليحافظ على لعبه أساسيًا في هذا العُمر الصغير ومن ثم قد يختار وجهة أخرى في العقد التالي، لكنه اختار رفع راية التحدي ودخول مبارزة مثيرة ومنتظرة مع أحد أفضل من لعب في يمين الدفاع في تاريخ الهلال والسعودية ... مبارزة لن تكون نتائجها إلا لصالح الهلال واللاعبين بالطبع لأنها ستدفعهما لتقديم الأفضل دومًا.

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قلت في مقال سابق أن المقيمين وسكان مدينة الرياض يعيشون موسم الرياض بفعالاته المذهلة ونحن والجميع نعيش موسم الهلال في كرة القدم السعودية، وليت المنافسين يسيرون على خطواته ويتعلمون منه بدلًا من محاولة الانتقاص من بطولاته ونجاحاته.

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التعاقد مع عبد الحميد خطوة ممتازة تؤكد الرؤية المستقبلة للإدارة الزرقاء، وتُوضح مدى اهتمام النادي بالحفاظ على عنصر تفوقه الأهم في السنوات الماضية وهو اللاعب المحلي .. الهلال منذ سنوات وهو يمتلك أفضل اللاعبين المحليين ودومًا ما صنعوا الفارق بجانب الأجانب، مثل ياسر الشهراني وعبد الله المعيوف وسلمان الفرج وسالم الدوسري وحتى صالح الشهري ومحمد كنو وعلي البليهي، وقد استطاع النصر في العامين الأخيرين خطف عدة مواهب واعدة مثل سامي النجعي وخالد الغنام وعبد الفتاح عسيري، لكن يبدو أن الهلال سيُسجل عودة قوية في "حرب" المواهب المحلية وأن سعود عبد الحميد مجرد بداية.