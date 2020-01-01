الهلال والنصر مهددان بفقدان 8 لاعبين في ديربي الرياض المنتظر

الهلال سيفقد 3 لاعبين والنصر 5 لاعبين في ديربي الرياض!

أصبح فريقا ناديي الهلال والنصر، مهددان بفقدان 8 لاعبين مهمين، في مباراة ديربي الرياض، المقرر لها بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، يوم 5 أو 6 أغسطس المقبل.

الاتحاد السعودي كان قد أعلن عن استئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بعد قرار وزارة الرياضة باستئناف النشاط الكروي، يوم 4 أغسطس المقبل.

وكانت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي، قد أرسلت تعميمًا لجميع فرق الدوري السعودي للمحترفين أمس الأحد، بضرورة الحصول على موافقة أي لاعب يرغب ناديه في استمراره، على اتفاقية التمديد بمقابل مادي لا يزيد عما يتقاضاه حاليًا، للمشاركة فيما تبقى من مباريات محلية هذا الموسم.

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وفي حالة عدم موافقة لاعبي الهلال والنصر المنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي على الاستمرار وتمديد العقود، سيفقد الهلال والنصر 8 لاعبين في مباراة ديربي الرياض.

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الهلال سيفقد كلًا من "كارلوس إدواردو، وصالح الشهري ومحمد الشلهوب"، بينما سيفقد النصر كلًا من "برادلي جونز ومايكون بيريرا وبيتروس أراوخو وعوض خميس وزيد البواردي".

جاء ذلك بعد تصريحات ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي، الذي قال خلال تصريحات تليفزيونية، أنه من السهل على الأندية تمديد عقود لاعبيها، لعدم قدرة أي لاعب الانضمام لأي فريق جديد، ما لم ينته موسم ناديه الحالي.

وفي نفس السياق، أكد معيض الشهري، رئيس لجنة الاحتراف، على أن الإجراءات الرسمية المتبعة، تأتي لضمان عدالة المنافسة بين جميع الأندية.