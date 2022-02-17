الهلال والشباب | سامحك الله يا جارديم وما هذا يا كاريلو؟!

يبدو أن الشباب نزل ديربي الليلة وهو يظن أنه سيواجه الهلال نسخة البرتغالي ليوناردو جارديم، ألم يخبرهم أحد أن البرتغال رحل والأرجنتيني رامون دياز قد عاد؟!

لن أُجمل الحديث، ولن أخفي حقيقة أنني لم أتوقع أن يخوض الزعيم الديربي بهذه الروح، نعم! هو الهلال وهو الذي يمرض ولا يموت، لكن الصورة التي صدرها لنا جارديم عنه طوال الموسم، هي أن الأزرق هذا الموسم، تائه ولن يعود.

خمسة أهداف في مرمى الليث الأبيض، فاتورة فوز الأهلي المصري برباعية أمام الهلال، في كأس العالم، دفعها الشباب، وما ذنب الليوث؟!

هي ليست مجرد أهداف تم إحرازها، وليس فوزًا لمجرد أن الشباب ارتكب عديد الأخطاء الدفاعية وترك المساحات للزعيم، إنما هو فوز أداءً ونتيجةً.

مباراة رائعة على كافة الأصعدة للهلال، أطرف تتحرك بتناغم مع وجود محمد البريك وياسر الشهراني، خط وسط ولا أروع في حضور الضيف الجديد في الموسم الجاري أندريه كاريلو بجوار سلمان الفرج وجوستافو كويلار، أما الهجوم فحدث ولا حرج عن أوديون إيجالو وموسى ماريجا.

في المقابل، فقد الليوث اتزانهم في ظل الثغرات الدفاعية القاتلة التي ارتكبها خط الدفاع والوسط، صفوفه كان تُضرب بسهولة، ولو أراد الزعماء، لسجلوا أكثر، حتى أنهم كانوا عاجزين أمام تقدم لاعبي الهلال، ولم يتمكنوا من استغلال هذا.

سامحك الله يا جارديم:

الليلة علمنا تمامًا أن ما عاناه الهلال طوال الموسم الجاري، لم يكن تراجعًا طبيعيًا في ظل ضغط المباريات وكثرة البطولات التي ينافس عليها، لم يكن قلة حيلة، ولم يكن لأن لاعبيه تشبعوا بالبطولات.

الآن أصبح لدينا شبه تأكيد حول أن لاعبي الهلال كانوا متضامنين مع الجمهور، لم تكن لديهم قناعة بجارديم، أصابتهم حالة ملل من طريقته، فهو الذي يقيد ماريجا في مركز الجناح، رغم أنه مع تحركه كمهاجم يبدع أكثر وأكثر، لكن للمدرب البرتغالي نظرته، وهو الذي احتفظ بإيجالو على مقاعد البدلاء في بداية مواجهة الأهلي المصري، خالف .. تعرف!

سامحك الله يا جارديم!، أهدرت أكثر من نصف الموسم، وحرمتنا من متعة يمتلكها اللاعبون، لكن طريقتك العقيمة، أخفتها.

"حررت اللاعبين فأمتعوا" هكذا لخص دياز ما حدث في المباراة، في تصريح عقب اللقاء، ربما رامون هو ليس أفضل المتاحين على الساحة حاليًا، وربما تجاربه الأخيرة اشتركت جميعها في الفشل، لكن المؤكد أنه الأنسب فيما تبقى من الموسم للهلال.

يومان فقط جاء بهما دياز، فاستفاق الهلال سريعًا من هزيمة ثقيلة بالمونديال، حتى أكثر الواثقين من عودة الهلال، لم يكن يتوقع أن عودته ستكون في أول مباراة مع دياز وبالديربي!

ما هذا يا كاريلو؟!

من سيعوض البرازيلي ماتيوس بيريرا؟! اقتراحات كثيرة من النقاد، وفي الأخير دياز يفاجئنا بالدفع بالبيروفي أندريه كاريلو في وسط الملعب، كلاعب حر، فأبدع وأمتع واستمتع.

إذا كان أداء الهلال في مجمله رائعًا، فكاريلو يستحق أن نفرد له فقرة خاصة للحديث عما قدمه الليلة..

البيروفي لم يشارك مع ليوناردو جارديم؛ المدير الفني السابق، في مركز 10 منذ بداية الموسم، لكن كانت لدى دياز الشجاعة الكافية، لإعادة اللاعب لمركزه المفضل.

كاريلو خلال 77 دقيقة شارك بها أمام الشباب، سجل هدفًا، وصنع آخر، فيما خلق فرصتين لزملائه، وسدد تسديدتين، منها واحدة بين القوائم الثلاث.

لمس البيروفي الكرة 72 مرة، ومررها 58 مرة، بدقة 91.4%، أما في المواجهات الثنائية فنجح بنسبة 42.9%، وفي الالتحامات الهوائية بنسبة 50%.

من الناحية الدفاعية، فقد شتت كاريلو الكرة من مناطق الخطورة مرة واحدة، وأوقف فرصة أخرى، فيما قطع الكرة من الخصوم ست مرات، بينما قُطعت منه 12 مرة.

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