الهلال والاتحاد والنصر .. تحديد مستويات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا

النصر لم يضمن التأهل بعد لدور المجموعات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تفاصيل قرعة دور المجموعات للموسم الجديد من دوري أبطال آسيا وخاصة مستويات الأندية المشاركة.

وجاء ناديي الهلال والاتحاد في المستوى الأول من القرعة التي ستجري يوم الخميس القادم في العاصمة الماليزية كوالالمبور بعد انتهاء جميع الأدوار التمهيدية.

النصر يُواجه شباب الأهلي دبي مساء اليوم في الدور الحاسم من التصفيات، والفائز منهما سيتأهل لدور المجموعات وسيتواجد في المستوى الرابع من القرعة.

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دوري أبطال آسيا هذا الموسم ينطلق لأول مرة في بداية الموسم الكروي المعتاد، سبتمبر 2023، وينتهي في نهايته، مايو 2024، وذلك خلافًا لما كان سابقًا، حيث كان يُلعب على مدار العام الميلادي.

وسيُشارك في القرعة 40 ناديًا حدد منهم 32 حتى الآن، وستُوزع أندية غرب آسيا على المجموعات من الأولى حتى الخامسة، وفيما يلي المستويات الأربعة للقرعة ..

المستوى الأول: الاتحاد (السعودية) ، بيرسيبوليس (إيران) ، السد (قطر)، باختاكور (أوزبكستان)، الهلال (السعودية).

المستوى الثاني: سيباهان (إيران)، الدحيل (قطر)، ناساف (أوزبكستان)، الفيحاء (السعودية)، ناساجي (إيران).

المستوى الثالث: الفيصلي (الأردن)، الاستقلال (طاجيكستان) القوة (العراق)، آهال (تركمانستان)، مومباي (الهند).

المستوى الرابع: العين (الإمارات)، النصر (السعودية) أو الأهلي (الإمارات)، تراكتور (إيران) أو الشارقة (الإمارات)، العربي (قطر) أو إيه جي (أوزبكستان)، الوكرة (قطر) أو نافباهور (أوزبكستان).