الهلال والاتحاد الأكثر تأهلاً وبشرى للنصر .. تاريخ الأندية السعودية مع نصف نهائي آسيا

النصر على أعتاب التاريخ في دوري أبطال آسيا

فرصة لكتابة سطر جديد في تاريخ النصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، تجعله على بُعد خطوتين فقط عن المجد والصعود لمنصة التتويج الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه.

لأول مرة في تاريخ البطولة بمسماها الجديد يصعد النصر إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث كان آخر ظهور له في البطولة بمسماها القديم عام 1995، فهل يستطيع العالمي في لمس المجد ويدخل لوحة شرف البطولة؟!

النصر أصبح النادي السعودي الخامس، في تاريخ البطولة متأهلًا إلى نصف النهائي، بعد نجاح الرباعي الهلال والأهلي والشباب والاتحاد من التأهل مسبقًا وتحقيق الهلال والاتحاد 5 بطولات.

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ونرصد لكم تاريخ الأندية السعودية مع نصف النهائي منذ انطلاق البطولة بمسماها الجديد من عام 2003..

الهلال – 5 مرات

تأهل الزعيم حامل اللقب في 5 مرات في وقت سابق لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، لم يحقق البطولة سوى مرة واحدة فقط بمسماها الجديد.

حيث تأهل الهلال إلى نصف نهائي أبطال آسيا عام 2010 وودع البطولة وقتها أمام ذوب آهان أصفهان بعد الهزيمة ذهابًا وإيابًا بنتيجة هدف دون رد، وفي عام 2014 تمكن من المرور في نصف النهائي من العين ومواجهة ويسترن سيدني في النهائي، ولكن نجح الفريق الأسترالي في انتزاع اللقب.

في عام 2015، تأهل الهلال إلى نصف النهائي لمواجهة شباب الأهلي، ونجح الفريق الإماراتي في الإطاحة بالزعيم من البطولة، وفي عام 2017 مر الهلال في نصف النهائي من برسيوليس الإيراني، ليصدم بأوراوا ريدز، ولكن صدمة جديدة للهلال بفوز الفريق الياباني، قبل أن يحقق اللقب على نفس الفريق في نسخة 2019، والذي مرة بها من نصف النهائي على حساب السد القطري.

الاتحاد – 5 مرات

الاتحاد متساويًا مع الهلال في عدد المرات التأهل إلى نصف النهائي 5 مرات، حقق البطولتين مرتين على التوالي عامي 2004 – 2005، وفي 2009 مر من نصف النهائي على حساب ناجويا جرامبوس الياباني، ولكن سقط في النهائي أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

في نسخة 2011 ودع الاتحاد البطولة من نصف النهائي، ومثلها نسخة 2012 وهذه النسخة أمام مواطنه وجاره أهلي جدة.

الأهلي – مرة واحدة

الأهلي تأهل مرة واحدة إلى نصف نهائي البطولة، كانت عام 2012، وكما ذكرنا تأهله كان على حساب الاتحاد، ولكن أولسان هيونداي تمكن من التتويج بالبطولة في النهاية.

الشباب – مرة واحدة

بنفس عدد الأهلي تأهل وحيد للشباب إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، كانت في نسخة 2010، وودع البطولة من هذا الدور أمام سيونجنام إف سي.