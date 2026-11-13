بعد ارتباط اسمه بالهلال.. همام الهمامي يكشف عن "حلمه الكبير" في مستقبله ويؤكد: استفدت من الاتحاد رغم المعاناة!

تحدث النجم همام الهمامي، جناح وصانع ألعاب نادي الشباب ومنتخب السعودية، عن حلمه الكبير في عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك بعد ارتباط اسمه بعملاق الرياض الهلال، طوال الفترة الماضية.
الهمامي يرتبط بعقد مع الشباب، حتى أغسطس من عام 2027؛ لذا زاد الحديث عن مستقبله كثيرًا في الفترة الماضية، وسط أنباء عن اقتراب انتقاله إلى عملاق الرياض الهلال.
* حلم همام الهمامي الكبير
ووسط هذا الجدل الكبير بشأن مستقبله؛ كشف الهمامي في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن عينه على الاحتراف الأوروبي.
وأشار النجم الشاب البالغ من العمر 22 سنة، إلى أن هناك العديد من المسابقات الأوروبية التي تغريه؛ أبرزها على الإطلاق الدوري الإسباني، بالإضافة إلى الدوري الفرنسي.
وشدد الهمامي على أنه يحلم بالمنافسة على أعلى مستوى؛ وذلك من خلال الانضمام إلى فريق يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا، خلال الفترة القادمة.
* استفادة الهمامي من الاتحاد رغم المعاناة
وعن مسيرته الكروية بصفة عامة؛ أكد همام الهمامي أنه استفاد من جميع تجاربه، بداية من عملاق جدة الاتحاد، وصولًا إلى ناديي الخلود والشباب.
وأضاف: "كانت فترة صعبة مع الاتحاد، بسبب عدم لعبي مع الفريق الأول لكرة القدم كثيرًا؛ ولكنني استفدت منها.. بينما الخلود هو من أعطاني فرصة للمشاركة باستمرار في المباريات، ومن ثم الشباب الذي يعد من أكبر أندية المملكة".
جدير بالذكر أن الهمامي، مثّل الفئات السنية للعميد الاتحادي، مع مشاركته في 4 مباريات بقميص الفريق الأول؛ قبل الانتقال إلى نادي الخلود "معارًا"، ثم الشباب في صيف عام 2025.
عرض ملف تعريف المؤلف
أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".