الهلال ناويها .. رسميًا عبد الرحمن العبيد ينضم للزعماء

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا اليوم الأحد، تعاقده مع عبد الرحمن العبيد؛ ظهير أيسر النصر، لمدة ثلاث سنوات، لينتهي عقده في 2024-25.

ثالث صفقات الزعيم المجانية:

الزعيم يركز خلال الميركاتو الشتوي الجاري على الصفقات المجانية، في ظل سعيه للمحافظة على ميزانيته دون تراكم الديون، بعد تطبيق نظام الكفاءة المالية، الذي يعيق تعاقد الأندية مع صفقات جديد، إذا لم تسدد ديونها.

العبيد دخل الفترة الحرة في عقده مع العالمي، وفشلت كافة محاولات تجديد عقده، خاصةً مع خروجه من حسابات ميجيل روسو؛ المدير الفني للنصر.

ويعد لاعب العالمي ثالث صفقات الهلال المجانية خلال الشتاء الجاري، بعد التعاقد مع سعود عبد الحميد من الاتحاد، ومحمد العويس من الأهلي.

ما هي التفاصيل المالية للصفقة؟

تعاقد الهلال مع العبيد جاء لتعويض النقص العددي في مركز الظهير الأيسر، الذي حمله ياسر الشهراني على عاتقه في السنوات الأخيرة، مع دخول ناصر الدوسري معه في الفترة الأخيرة.

الهلال لم يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة في الإعلان الرسمي، لكن وفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن العبيد سيتقاضى ثلاثة ملايين ونصف سنويًا لمدة ثلاث سنوات.

ماذا قدم العبيد مع النصر؟

صاحب الـ28 عامًا كان قد انضم للعالمي في يناير 2018، قادمًا من القادسية.

بالموسم الجاري، لم يظهر العبيد سوى في مباراتين فقط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بواقع 92 دقيقة.

وبشكل عام، شارك الظهير الأيسر بقميص النصر في 83 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفين، وصنع ثلاثة آخرين.

وعلى مستوى البطولات، حصد لقب الدوري المحلي 2018-19، ولقب السوبر المحلي 2020-21.

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