"الهلال نادي الدولة والتحكيم" .. تصريحات نارية من سعود بن تركي

رئيس الهلال السابق يتحدث عن الاتهامات الموجهة للزعيم

حرص سعود بن تركي، رئيس نادي الهلال السابق، على التعليق على ما تردد خلال الأعوام الماضية، حول مجاملة الزعيم من جانب أطراف خارج الملعب، سواء على المستوى الإداري أو التحكيمي.

وقال سعود بن تركي خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية : "نحن نادي ليس له حلًا، في البداية قيل أنه نادي الدولة أو الحكومة، ثم راحت تلك المقولة وجاء مقولة نادي التحكيم، ثم نادي اللجان".

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رئيس الهلال السابق تابع: "الآن يقال على نادي الهلال نادي الحظ، لا نعرف ماذا نفعل أمام تلك الاتهامات".

وعن ما يتم تداوله عن الميول الهلالية لبعض حكام تقنية الفيديو "VAR" قال بن تركي: "لا أعلم هل التقنية مع الهلال أم ضده، ويمكن هذه الاتهامات بسبب تأخر القرار على أكثر الأندية".

واختتم رئيس نادي الهلال السابق تصريحاته قائلًا: "لو تم احتساب القرارات التي اتخذت عن طريق VAR، سترى أن الهلال هو أكثر الأندية السعودية تضررًا هذا الموسم بدون تلك التقنية".

وكانت بعض الجماهير خلال الأعوام الماضية، قد اتهمت نادي الهلال بتحقيقه الفوز بالبطولات والتتويج بها، عن طريق المجاملات التحكيمية، والمساندة من أطراف خارج اللعبة، بالإضافة إلى أنه وصف بنادي الحكومة.