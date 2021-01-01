خاص | في ظل انشغاله بالآسيوية .. ميكالي يتلقى بشرى بالدوري

الهلال يعود محليًا بكلاسيكو الشباب

أُخبر البرازيلي روجيرو ميكالي؛ المدير الفني للهلال السعودي، بنبأ سار خلال استعداداته لمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

المباراة تقام اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز".

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ووسط هذه الاستعدادات، أخطر الجهاز الطبي للزعيم ميكالي، أن سلمان الفرج؛ لاعب وسط الفريق، يستجيب بشكل كبير للعلاج، وسيكون جاهزًا بنسبة كبيرة للمباراة المحلية المقبلة أمام الشباب، وفقًا لما علم "جول" من مصادره.

مواجهة الليث من المقرر أن تقام في السابع من مايو المقبل، ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويغيب الفرج عن الملاعب منذ يناير الماضي، وقتما تعرض لالتواء في مفصل القدم، خلال لقاء النصر بكأس السوبر السعودي، وأجرى على إثره عملية جراحية في العاصمة القطرية "الدوحة".

الهلال والشباب يتشاركان في صدارة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، وكلاسيكو 7 مايو، يقرب أحدهما أكثر للقب، حيث سيتبقى بعده أربع مباريات فقط على نهاية الموسم.

يذكر أنه على المستوى الآسيوي يحتل الزعيم المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن الاستقلال؛ صاحب الوصافة، وفي المركز الثالث يأتي أجمك الأوزبكي بنقطة وحيدة وأخيرًا شباب الأهلي الإماراتي بنقطة أيضًا.