ميكالي: اضطررت للاعتماد على فييتو

الهلال يفتتح مشواره الآسيوي غدًا

أكد البرازيلي روجيرو ميكالي؛ المدير الفني للهلال السعودي، أنه اضطر للاعتماد على الأرجنتيني لوسيانو فييتو؛ صانع ألعاب الفريق، في القائمة الآسيوية، مشددًا على أنه لا مجال للتراخي.

الزعيم يفتتح مشواره في دوري أبطال آسيا، غدًا الخميس، بمواجهة أجمك الأوزبكي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

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وكان ميكالي قد استبعد جوستافو كويلار؛ لاعب وسط الفريق، من القائمة بعد ضمه، وقيد فييتو بدلًا منه.

وقال ميكالي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نعلم تمامًا مدى صعوبة مواجهة أجمك، وبوجه عام لا مجال للتراخي أمام أي فريق، علينا بذل قصارى جهدنا للتأهل، لأن المجموعة متوازنة، ويمكننا تصدرها".

وأضاف: "نعم خسرنا المباراة الأخيرة في الدوري أمام الاتحاد، لكن قبلها كنا نقدم نتائج جيدة، رغم أنني توليت المهمة في فترة صعبة بها ضغط كبير من المباريات، وعندما جاء التوقف الدولي، فقدت خدمات تسعة لاعبين انضموا إلى منتخباتهم".

بسؤاله عن سبب ضم فييتو، أوضح: "إصابات الهجةمي اضطرتني لذلك، فقد أصيب سالم الدوسري وعبد الله الحمدان، فما كان مني إلا أن استبعد كويلار وأضم الأرجنتيني".

يذكر أن الأزرق ينافس ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضًا شباب الأهلي الإماراتي، الاستقلال الإيراني، بجانب أجمك.