ميكالي يغير من فكر إدارة الهلال

البرازيلي تولى المسؤولية خلفًا للوشيسكو

يحاول مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، فرض حالة من الاستقرار على الفريق الأول لكرة القدم، وهي السياسة التي يتبعها منذ قدومه حتى في فترات الانتقالات؛ الشتوية والصيفية.

وبعد أكثر من عام ونصف، اتخذ إدارة بن نافل قرارها الصعب بإقالة الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للفريق، على إثر تراجع النتائج والأداء، إذ أطاحت به الهزيمة أمام ضمك بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مجلس الزعيم قرر الاعتماد على البرازيلي روجيرو ميكالي؛ المدرب الذي خلف لوشيسكو، حتى نهاية الموسم الجاري، وصرف نظر عن التعاقد مع مدرب آخر.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي الزعيم فتحوا باب التفاوض مع بعض المدربين المساعدين، الذين تنوي ضمهم لجهاز ميكالي، مشيرًا إلى أن الأخير طلب الاستعانة بمساعد مدرب وفني تقني ومحلل بيانات وأخصائي تغذية ومدرب لياقة ومدرب حراس مرمى.

الزعيم في آخر عشر مباريات له مع لوشيسكو، لم يحقق الفوز سوى في ثلاث مباريات فقط، بينما تعادل في خمسة لقاءات، وخسر مباراتين أمام أبها وضمك.

المدرب الروماني الذي تولى المسؤولية الفنية للأزرق في يوليو 2019، نجح في قيادته لحصد لقب دوري أبطال آسيا والدوري المحلي وكأس خادم الحرمين الشريفين، لكنه تراجع إلى حد كبير بالموسم الجاري، إذ خسر لقب كأس السوبر المحلي، بجانب وداع كأس الملك مبكرًا.