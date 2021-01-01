كفوا لسان "ميكالي بسطويسي"

ميكالي تسبب في غضب جماهير الهلال واستهتر بالهزيمة

أعرب الإعلامي ناصر الجديع عن غضبه الجم من البرازيلي روجيرو ميكالي؛ المدير الفني للهلال السعودي، بعد تصريحاته عقب الهزيمة التاريخية أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي.

الزعيم تلقى الهزيمة أمس السبت، أمام الفريق الطاجيكي برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وعقب المباراة، صرح مدرب الأزرق أن فريقه نجح في تفادي استقبال الهدف الخامس، في موقف أثار غضب كافة الهلاليين من استهتار ميكالي من الهزيمة التاريخية. (طالع التفاصيل)

وكتب الجديع، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذا كنتم لا تملكون الجرأة لكف يد (بسطويسي).. فكفوا لسانه .. ليس أسوأ من أفعاله إلا أقواله!".

إذا كنتم لا تملكون الجرأة لكف يد (بسطويسي).. فكفوا لسانه .. ليس أسوأ من أفعاله إلا أقواله! pic.twitter.com/S0OQAV1jjO — ناصر الجديع (@naljedai) April 25, 2021

يذكر أن هزيمة الأمس هبطت بالأزرق إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن الفريق الطاجيكي، فيما يحل شباب الأهلي الإماراتي في المركز الثالث بأربع نقاط، متساويًا مع أجمك الأوزبكي.

ويتبقى لكتيبة ميكالي في المجموعات مباراتين أمام أجمك الأوزبكي بعد غدٍ الثلاثاء، وأمام شباب الأهلي الإماراتي في 30 من أبريل الجاري.

ميكالي كان قد تولى المسؤولية الفنية للزعيم في فبراير 2021، خلفًا للمقال الروماني رازفان لوشيسكو، وخلال عشر مباريات قاد بها الفريق، حقق الفوز في ست، وتعادل في واحدة، وخسر ثلاث آخرين.