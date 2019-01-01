بن نافل ينتقل للخطوة الثانية في الطريق نحو استقرار الهلال

الأولى كانت حسم التعاقد مع كاريلو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حسم فهد بن نافل رئيس الهلال السعودي ملف الحفاظ على أندريه كاريلو بعدما توصل لاتفاق مع بنفيكا ووقع اللاعب عقود بقائه في الرياض لـ4 مواسم قادمة.

وانتقل الرئيس للخطوة الثانية في طريقه نحو قيادة الهلال للاستقرار الفني قبل بدء الموسم الجديد بمواجهة أهلي جدة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في بداية أغسطس القادم.

كاريلو ينضم لتدريبات الهلال الإثنين في النمسا

وتتعلق تلك الخطوة بتجديد عقود الثلاثي سالم الدوسري ومتعب المفرج ومحمد الجحفلي، خاصة أن العديد من الأندية وأبرزها النصر أبدت اهتمامها بالتعاقد مع اللاعبين الثلاثة أو أحدهم.

وكان الهلال قد أغلق أيضًا ملف تجديد عقد عمر عبد الرحمن "عموري" بالانسحاب من الصفقة وتوجيه الشكر للاعب الإماراتي على فترة تواجده مع الفريق.

يُذكر أن الزعيم يتواجد حاليًا في النمسا ضمن معسكره الإعدادي في مدينة لينز استعدادًا للموسم الجديد، ومن المتوقع أن يختم معسكره بمواجهة أودينيزي وديًا مساء الأربعاء القادم ثم يتوجه للرياض حيث سيستأنف تدريباته حتى موعد مباراته الآسيوية ضد الأهلي.