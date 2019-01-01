جوميز على مقاعد بدلاء الهلال أمام مونتيري في كأس العالم للأندية

مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال الأندية

تنطلق بعد ساعة تقريبًا مباراة الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا أمام مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2019 .

وانطلق مونديال الأندية مساء الأربعاء 11 ديسمبر الماضي، ونجح الهلال في الفوز على الترجي التونسي والتأهل لنصف نهائي البطولة قبل أن يخسر أمام فلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس.

الشباب يُعادل رقمه الأسوأ في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين

وخسر مونتيري بطل كونكاكاف مباراة نصف النهائي أمام ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا بعدما كان قد تخطى السد القطري في ربع النهائي.

وأعلن الجهاز الفني للهلال بقيادة رازفان لوشيسكو عن التشكيل الرسمي للمباراة ضد مونتيري والذي شهد تواجد الثنائي عبد الله عطيف وجوستافو كويلار في وسط الملعب.

وضم التشكيل كلًا من محمد المعيوف في حراسة المرمى، محمد البريك وعلي آل بليهي وجانج هيون سو وياسر الشهراني في الدفاع، عبد الله عطيف وجوستافو كويلار في الوسط، وأمامهم الثلاثي كارلوس إدواردو وسيباستيان جيوفينكو وسالم الدوسري وأخيرًا المهاجم السوري عمر خربين.

ويتواجد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس على مقاعد بدلاء الفريق السعودي خلال المباراة، فيما يغيب عن القائمة أندريه كاريلو بعد طرده أمام فلامنجو.