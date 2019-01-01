مدرب مونتيري: أظهرنا شخصيتنا القوية أمام الهلال

أنطونيو محمد سعيد بأداء فريقه أمام زعيم آسيا

وصف أنطونيو محمد؛ المدير الفني لمونتيري المكسيكي، مواجهة فريقه أمام الهلال السعودي، بالممتعة، مؤكدًا أن فريقه قاتل حتى الرمق الأخير.

الزعيم تلقى الهزيمة أمام الفريق المكسيكي بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث، بكأس العالم للأندية قطر 2019.

الأسد الفرنسي بافيتيمبي جوميس سجل هدف التعادل للأزرق بعد ست دقائق فقط من نزوله بديلًا في الشوط الثاني، حيث كان الهلال متأخرًا بثنائية مقابل هدف وحيد، بينما سجل البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الأول.

وقال أنطونيو، خلال تصريحاته لقناة "الكأس" عقب المباراة: "اللاعبون قدموا أفضل عرضًا، قاوموا وقاتلوا لآخر رمق في المباراة، سعداء للغاية بالنتيجة، وحقًا كانت مباراة ممتعة وجيدة، وأشعر بالفخر باللاعبين".

الهلال في المونديال - إنجاز ولكن..

وأضاف: "حققنا نتيجة طيبة ومباراة ممتازة، نحن لدينا تكتيك معين مع الحراس قبل ركلات الترجيح، وأعتقد أن اللاعبين الذين كلفوا بتنفيذ الركلات قاموا بذلك على أكمل وجه، حتى أننا لعبنا بشخصية قوية".

يذكر أن الهلال بدأ مشواره في المونديال بالفوز أمام الترجي التونسي؛ بطل دوري أبطال أفريقيا 2019، بهدف وحيد.

وفي مباراة قبل النهائي، خسر الزعيم أمام فلامنجو البرازيلي؛ بطل كأس ليبرتادوريس، بثلاثية مقابل هدف وحيد.

أما صاحب الميدالية البرونزية الفريق المكسيكي فبدأ مشواره بالفوز أمام السد القطري بثلاثية مقابل هدفين، وفي نصف النهائي، هُزم أمام ليفربول الإنجليزي بثنائية مقابل هدف وحيد.