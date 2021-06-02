مدرب الهلال السابق: لم يستشرني أحد بشأن ماريجا وجوميس قادر على العطاء

أجرى البرتغالي جوزيه مورايس؛ المدير الفني السابق للهلال السعودي، حوارًا مطولًا مع برنامج "في المرمى"، للحديث عن عديد الملفات حول بطل الدوري السعودي 2020-21، مؤكدًا أن الهدف من مجيئه هو تصحيح بعض الأوضاع وحصد اللقب دون الاتفاق على الاستمرار مع الفريق.

مورايس رحل عن الزعيم بنهاية الموسم المنقضي، وتعاقد النادي مع مواطنه ليوناردو جارديم، لمدة موسم واحد.

وفي السطور التالية نستعرض حواره مع الإعلامي بتال القوس..

أنت رجل محظوظ، فمن أربع مباريات أصبحت بطلًا لأقوى دوري عربي، ساعدت الهلال أم ساعدك الهلال؟

في الحقيقة، إذا ما كان الغرض منهم أن يساعدونني، فكان عليهم الذهاب معي للمنزل، للقيام بالأعمال المنزلية، كلا، العكس هو الصحيح، لقد جئت لتقديم المساعدة وهذا ما فعله.

ماذا وجدت عندما دخل الهلال لأول مرة؟ حدثنا عن الجانب المعنوي والفني.

كنت أتابع الفريق في دوري أبطال آسيا، وعادةً كنت أتابع بعض المباريات في الدوري المحلي، كوني دربت فريق الشباب من قبل، لذلك بشكل أو آخر، كنت أعتقد أن الشباب سيفوز باللقب كونه يمتلك فريقًا قويًا، تابعت الأهلي أيضًا لأنه غير مدربه وكان ينافس على اللقب، كنت متشوقًا لمعرفة المزيد عن هذا الفريق.

بعد ذلك تلقيت اتصالًا من رئيس الهلال وها أنا هنا، الهلال لديه لاعبين مميزين، في السابق واجهته عندما كنت مدربًا للشباب، فكنت متأكدًا من جودة اللاعبين، لكن السؤال كان يدور حول أداء الفريق والتنظيم والوعي الذهني للاعبين، مهمتي كانت مجرد إصلاح مثل هذه الأشياء البسيطة وتعديل جودة الفريق فيما يخص التنظيم.

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في 4 مباريات شارك معك 22 لاعبًا، الجميع شارك تقريبًا، ماذا يعني هذا؟

أحب العمل الجماعي، وأن يشعر الجميع بالمسؤولية ومتعة المشاركة، لكن لسوء الحظ وصلنا لنهاية الموسم، ولا يسعني إلا أن أحفز اللاعبين بالمشاركة وأشعرهم بقيمتهم، وهذا دوري كمدرب.

الهلال فاز بخماسية أمام الشباب، وقتها لم تكن على مقاعد البدلاء، هل أنت من أدار المباراة أم المدرب عبد اللطيف الحسيني؟

كان عليّ إدارة المباراة بشكل مختلف، فقد سبق وأن عشت تجربة مشابهة مع مورينيو عندما تم إيقافه، حاولنا التواصل مع الكادر داخل الملعب ومتابعة المباراة عبر التلفاز واتخاذ القرارات من هناك، وهذا ما فعله في مباراة الشباب، وقتها كنت في الحجر وساعدت الفريق عن بعد، وتابعت المباراة عبر يوتيوب.

معك شاهدنا جوميس في أفضل مستوياته، وقبل مجيئك كانت طاقته قليلة، ماذا فعلت معه حتى يعود لبداياته مع الهلال؟

سمعت بأن اللاعب لم يكن في قمة مستواه، تحدث معه وقال لي أن الحافز لم يكن عاليًا ولم يؤمن بأسلوب عمل الفريق والتقدم لحصد الدوري، لكن لاعب مثل جوميس مع كل خبراته، يستطيع أن يدرك المدرب القادر على مساعدة الفريق، أنا خلقت له بعض التجانس مع الجميع، الأمر الأساسي العلاقات كي نشعر أن هناك روابط تجمعنا، ما حدث هو أننا قمنا بفهم اللاعب وصححنا موجاته.

هل كنت تعلم أنك مدرب مؤقت فقط أم كان الحديث احتمالية استمرارك للموسم المقبل؟

منذ البداية، فهمت بشكل واضح أن الاتفاق حتى نهاية الموسم المنقضي فقط بغض النظر عن النتائج، وضعوني في حالة كنت اعتمد بها على النتائج فقط، ما كان بإمكاني أن أرفض لأنهم وثقوا بي، فهم يعرفونني من قبل.

هل يليق باسمك كمدرب مساعد لمورينيو حاصل على بطولات أن يقود فريقًا لأربع مباريات فقط؟

الحياة لا تسير وفقًا لما نستحقه، بل وفقًا لما يعتقده الآخرون، وأمنيتي الوحيدة هي تقديم المساعدة بالطريقة التي أتمكن منها، أنا مؤمن أنني أنال ما استحقه في اللحظة المناسبة، ولا أفكر كثيرًا في التفاصيل الأخرى.

ماذا عن رقصاتك في الطائرة والحافلة وفي التدريبات، دخلت في أجواء الفريق سريعًا، هل حقًا الهلال أسرة وليس مجرد فريق كما يقولون؟

أعتقد أن طاقة النادي إيجابية جدًا، المشرفون لديهم طاقة وشغف كبير، وهذا يساعد الفريق كثيرًا، يشعرنا بالمتعة، وأنا رجل إيجابي وأحب المتعة والسعادة.

هل تمت استشارتك قبل التعاقد مع موسى ماريجا؟

أنا أعرف اللاعب من قبل، لكن ليس على المستوى الشخصي، كان لاعبًا في الترجي أحد الفرق التي دربتها قبل انتقاله للبرتغال، كنت أتابعه.

هل يمكنه اللعب بجوار جوميس؟

لست المدرب الحالي للفريق، ولم أكن طرفًا في قرار التعاقد معه، وظيفتي فقط كانت الفوز بالدوري، لكن كمدرب أقول أنه لاعب جيد ويستطيع أن يشارك في مراكز مختلفة بالهلال، هو لاعب قوي.

هل يمكن الاعتماد على جوميس لموسم آخر مع وصول عمر لـ35 عامًا؟

هناك لاعبين يصلون لعمر الـ40 ويستمرون في الملاعب، وجوميس لاعب قوي، لذلك هو قادر على اللعب لعام آخر.

الهلال تعاقد مع جارديم، حدثنا عن هذا المدرب الشهير.

أنا أعرفه شخصيًا منذ سنوات طويلة، كنت أدرب شباب نادي بنفيكا قبل سنوات، وكان هو مدربًا لشباب ماديرا، هو شخص رائع ومدرب جيد، وأتمنى له نفس النجاح الذي أتمناه لنفسي، أنا أحبه وله شخصية جيدة.

من من اللاعبين هو مستقبل الهلال من خلال متابعتك؟

من الصعب القول، هناك لاعب أنا أحبه لم يشارك معي في المباريات، هو الجناح الأيسر سعد رقم 44، يتميز بالسرعة ومع الفرص سيكون لاعبًا مثيرًا، أيضًا هناك عبد الله الحمدان فهو مهاجم شاب ومزاياه رائعة، بجانب ناصر الدوسري، أحب مزاياه وطاقته.

لو كنت استمريت مع فريق من كان سيرحل من الأجانب؟

أكثر من لاعب، أحب أصحاب الطاقة العالية.

هذا يعني أن جيوفينكو كان سيرحل؟

لا كان سيستمر، أحب طاقته.

أخيرًا، ما هي وجهتك المقبلة؟

ليس لدي عروض في السعودية، المدرب عندما يدرب الهلال يعتقدون أنه من الصعب الحصول على خدماته، أعتقد أن هذا هو السبب.