الهلال مهتم بالتعاقد مع ميشيل ديلجادو والمفاوضات في الدوحة

يجيد اللاعب اللعب في ثلاثة مراكز في خط الهجوم كجناح أيمن وايسر واللعب خلف المهاجمين

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن رغبة إدارة نادي الهلال السعودي في التعاقد مع وجه برازيلي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

التقارير أشارت إلى ان إدارة الزعيم تستهدف ضم البرازيلي ميشيل ديلجادو المحترف في نادي جوياس البرازيلي مقابل 8 ملايين يورو.

وبحسب تقارير إعلامية برازيلية، فأن المفاوض الهلالي بدأ تحركاته لتعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، تحسبًا لرحيل أحد المحترفين بالفريق.

وقالت التقارير أن إدواردو مالوف وكيل أعمال متواجد حاليًا في الدوحة مما قد يُقرب وجهات النظر بين الغدارة واللاعب.

ويجيد اللاعب اللعب في ثلاثة مراكز في خط الهجوم كجناح أيمن وايسر واللعب خلف المهاجمين، وقد يفتح وصوله الباب لرحيل أحد ثلاثي الهجوم الحالي المتمثل في عمر خربين وسيباستيان جيوفينكو وكارلوس إدواردو.

الجدير بالذكر أن هناك بعض التقارير الإيطالية كانت قد أكدت رغبة اللاعب الإيطالي جيوفينكو في الرحيل عن صفوف الهلال بناءً على طلب من زوجته.