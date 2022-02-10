"الهلال مكانه في الدوري الإنجليزي بدلًا من آرسنال أو توتنهام"

مستوى مميز ورائع قدمه نادي الهلال أمام فريق تشيلسي الإنجليزي، وذلك في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، هذا الأداء نال إشادة الجماهير في كل مكان، سواء بالسعودية أو إنجلترا.

الهلال يخسر أمام تشيلسي الإنجليزي

وتلقى نادي الهلال الخسارة أمام تشيلسي بهدف دون رد، في المباراة التي قدم فيها الزعيم أداء أكثر من رائع، وكان قريبًا من التعادل في أكثر من مناسبة باللقاء.

تشيلسي صعد إلى نهائي كأس العالم للأندية ليلاقي بالميراس البرازيلي، بينما سيلعب الهلال أمام الأهلي المصري مساء يوم السبت القادم، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الهلال قد صعد إلى نصف النهائي، بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي في ربع النهائي بستة أهداف مقابل هدف واحد، باللقاء الذي جمع بينهما يوم الأحد الماضي.

الهلال مكانه الدوري الإنجليزي بدلًا من آرسنال أو توتنهام

أحد مشجعي فريق نادي تشيلسي، عبر عن إعجابه بالمستوى الكبير الذي قدمه فريق نادي الهلال السعودي، وأكد على أن مكانه الحقيقي التواجد بالدوري الإنجليزي بدلًا أندية لم تستطيعأن تقدم الأداء الذي قدمه الهلال.

وكتب المشجع عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يرد فيها على حساب نادي تشيلسي الذي أشاد بمستوى فريق الهلال.

وجاء نص تغريدة المشجع كالآتي: "يجب أن يلعبوا في الدوري الإنجليزي الممتاز بدلًا من آرسنال وتوتنهام".

They should play in the Premier League instead of Arsenal and Tottenham #chelsea_alhilal pic.twitter.com/8vUvQsqzsX — Mou (@EngMourinho) February 9, 2022

تغريدة المشجع نالت إعجاب الجماهير السعودية، التي قامت بتداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كشهادة على مستوى الزعيم المميز في تلك المباراة.

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