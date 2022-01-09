"الهلال مثله مثل البقية .. يحتفل بالتوقيع مع "رجيع" النصر"

سخر الناقد الرياضي سعود الصرامي من احتفالات الهلال بالتعاقد مع عبد الرحمن العبيد مدافع النصر السابق، إذ وصف اللاعب بأنه "رجيع العالمي".

النصر كان قد فسخ عقد ظهيره الأيسر قبل نهايته بـ6 أشهر لعدم الحاجة له، وبعدها أكدت جميع المصادر الصحفية توصله لاتفاق مع الهلال على الانضمام له في صفقة انتقال حر.

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الهلال لم يُعلن سوى اليوم عن الصفقة رسميًا، موضحًا عبر تويتر أن العبيد وقع عقدًا يمتد حتى صيف 2025، وقد أشاد العديد من جماهيره وإعلامييه بالصفقة واللاعب.

المتحدث السابق باسم النصر سخر من الصفقة، إذ كتب عبر تويتر "النادي الغالي ،،،،، مثله مثل " بقية " الأندية ،،،، يحتفل بالتوقيع مع " رجيع " العالمي".

#هات_إذنك

النادي الغالي ،،،،،

مثله مثل " بقية " الأندية ،،،،

يحتفل بالتوقيع مع " رجيع " العالمي — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) January 9, 2022

من جانبه، تقدم الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل بالشكر للعبيد على الفترة التي قضاها مع العالمي، مشيدًا بلعبه دورًا مباشرًا في إنجاز الفوز بالدوري السعودي 2018-2019 حين صنع هدف الفوز الشهير لبرونو أوفيني ضد الهلال.