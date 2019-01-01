هيون سوو: لا استطيع الانتظار لمواجهة فان دايك

الهلال أمامه مواجهة صعبة محتملة أمام ليفربول في كأس العالم للأندية

أعرب الكوري الجنوبي هيون سوو جانج؛ مدافع الهلال السعودي، عن تحمسه لخوض منافسات كأس العالم للأندية، خاصةً لاحتمالية مواجهة الهولندي فيرجيل فان دايك؛ نجم دفاع ليفربول الإنجليزي.

الزعيم توج بالأمس بطلًا لدوري أبطال آسيا، للمرة الأولى منذ عام 2000، على حساب أوراوا ريدز الياباني، بعدما تغلب عليه بثنائية سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي جوميس، على ملعب سايتاما.

الفوز القاري أهل الأزرق للمشاركة في كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، حيث يستهل مشواره بمواجهة الترجي التونسي في 14 من ديسمبر المقبل، على ملعب جاسم بن حمد بقطر.

مواعيد مباريات الهلال في كأس العالم للأندية بعد الفوز بدوري أبطال آسيا

وقال هيون سوو في تصريح مقتضب للموقع الرسمي للبطولة الآسيوية: "سنلعب جميع مبارياتنا في كأس العالم بشكل قوي، يمكنني أن أضمن لكم ذلك، لكنني لا استطيع الانتظار للعب ضد فان دايك".

ومن المحتمل أن يلاقي الزعيم، الريدز في نصف نهائي المونديال، في 18 من ديسمبر، حال نجاحه في تخطي الترجي.

ويشارك في النسخة المنتظرة من المونديال بجانب الهلال والترجي وليفربول، السد القطري، مونتيري المكسيكي، هينجين سبورت من كاليدونيا وفلامنجو البرازيلي.

يذكر أن الهلال ثأر من الفريق الياباني، الذي كان قد خطف منه اللقب القاري عام 2017، بتعادلهما ذهابًا بنتيجة 1-1، ثم فوز أوراوا في اليابان بهدف وحيد.