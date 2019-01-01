كاريلو يغيب عن مواجهة الهلال والتعاون بسبب الإصابة

المدير الفني رازان لوشيسكو مدرب الهلال السعودي يرفض الاعتماد على اللاعب البيروفي كاريلو بسبب الإصابة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

قرر المدرب رازان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال ألا يعتمد على لاعبه البيروفي كاريلو بسبب الإصابة التي يعاني منها في مواجهة التعاون.

جاء هذا عقب أن تعرض اللاعب للإصابة في المباراة الماضية أمام الاتحاد في الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الهلال قد حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أمام نظيره الاتحاد في اللقاء الذي أقيم يوم السبت الماضي في جدة.

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وسيواصل اللاعب البرنامج التأهيلي الخاص به تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للعودة في أقرب وقت ممكن.

وتقام مباراة الجولة الخامسة بين الهلال والتعاون ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري على ملعب جامعة الملك سعود مساء الغد.

جدير بالذكر أن الهلال يحتل صدارة الدوري السعودي في الوقت الحالي برصيد ١٠ نقاط جمعها من ثلاث انتصارات وتعادل وحيد.