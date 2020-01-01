هل يرحل لوشيسكو؟ مصدر بالهلال يوضح

الدوري التركي ينادي المدرب الروماني، فهل يرحل؟

هزت أنباء صدرت مؤخرًا من تقارير صحفية تركية، استقرار نادي الهلال ، بعدما زعمت اقتراب رحيل الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للفريق، للعمل بالدوري التركي.

صحيفة "سبورت برو" كانت قد أوضحت نادي فنربخشه يستهدف التعاقد مع لوشيسكو ليقود الفريق الموسم المُقبل، موضحة أن فشل مشروع تعاون والد رازفان مع النادي التركي، لم يمنعهم من التعاقد مع مدرب الفريق الهلالي.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن مصدر مطلع نفى كل ذلك، مؤكدًا أن إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل، متمسكة ببقاء المدرب الروماني، ومشددًا على أنه لم يتم التطرق لرحيله من قبل سواء من قريب أو بعيد.

المزيد من الفرق

بورش ومرسيدس - أبرز السيارات التي يمتلكها ياسر القحطاني

وكانت الصحافة التركية قد أشارت منذ أسابيع إلى أن رازفان مرشحًا للعمل مع والده ميرسيا لوشيسكو القريب من العمل كمستشار فني لنادي فنربخشه

وقالت التقارير الرومانية أن نادي فنربخشه يأمل في التعاقد مع المدرب الروماني نهاية الموسم الجاري والذي يقود نادي الهلال حاليًا.

يذكر أن لوشيسكو قاد الزعيم في يوليو 2019، وخلال هذه الفترة قاده في 39 مباراة، حقق الفوز في 27 منها، وتعادل في سبع، وخسر في خمسة لقاءات أخرى، بينما أعاد لقب دوري أبطال آسيا إلى النادي بعد غياب استمر 19 عامًا.