لوشيسكو: لم أذهب إلى الهلال من أجل الأموال ولذلك رحلت عن باوك

المدرب الروماني يؤكد أن أهم شيء للمدرب هو شغفه بالفريق الذي يدربه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نفى الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، تفضيله لعرض الزعيم كونه أكثر العروض المادية إغرائه من بين ما تلقاه، موضحًا أن إدارة باوك اليوناني هي من دفعته للرحيل.

الروماني كان قد تولى المسؤولية الفنية للزعيم في يوليو الماضي بعد موسمين قاد بهما باوك للفوز بلقب الدوري ولقبي كأس اليونان.

وقال لوشيسكو، خلال تصريحات نقلها موقع "prosport" الروماني: "في بعض الأحيان يكون للمسؤولين الحق في التدخل وتحديد ما يريدون بالفريق، لكن في الوقت نفسه، عندما يدرك المدرب أن فريقه يتغير ووجوده لم يعد له فائدة، يكون الرحيل هو الحل الأفضل، خاصة ً وأن كل شيء سينهدم".

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وأضاف: "نشأت بالقرب من والدي، كيف يعمل وكيف يتحدث وكيف أؤمن بأحلامي، كل شيء يرجع إليه، نحن لدينا نفس الفلسفة في كرة القدم، حتى وإن كانت طريقتنا مختلفة".

المدرب الروماني اختتم: "لم أترك باوك من أجل الأموال، نعم أحصل على مرتب جيد الآن، لكن ليس هذا سبب موافقتي على عرض الهلال، الأهم عندي أن يكون لدي الشغف والشعور الجيد نحو الفريق الذي أدربه".

يذكر أن لوشيسكو نجح أمس الثلاثاء، في قيادة الهلال للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد التغلب على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ومن المقرر أن يلاقي الزعيم في نصف النهائي السد القطري يومي 1 و22 من أكتوبر المقبل.