لوشيسكو: الهلال عالج ما عانيت منه في باوك

المدرب الروماني يؤكد علاقته الجيدة بإدارة الزعيم

أكد الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، أن وضعه في الزعيم مختلف تمامًا عما كان يحدث معه في فريقه السابق باوك اليوناني، موضحًا أنه يشعر بحرية كبيرة مع الأزرق.

الروماني تولى المسؤولية الفنية للزعيم منذ بداية الموسم الجاري، لينجح في قيادة الفريق للتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة خلال آخر ست سنوات.

الأزرق فاز في ذهاب النهائي أمام أوراوا ريدز الياباني بهدف وحيد، سجله البيروفي أندريه كاريلو في الدقيقة 60، على ملعب جامعة الملك سعود.

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وقال لوشيسكو، خلال تصريحاته لـ"fanatik.ro": "في باوك كنت أعاني من ضغط كبير، حتى أن رئيس النادي إيفان سافيديس، كان يمثل ضغطًا كبيرًا علينا بأرض الملعب، أكن له كل الاحترام، لكنه كان يعقد اجتماعات معنا حتى بعد منتصف الليل، ويهاجمنا بعد التعادل، لدرجة أنه أخبرني أنه لا يحب أن أطلب التعاقد مع صفقات جديدة".

وأضاف: "أما في الهلال فهنا يوجد حرية كبيرة، لا يسألني أحد عن أي شيء، ولا أتحدث عن اللاعبين، رئيس النادي دائمًا يحضر التدريبات، يجلس ويتابع، وبعد كل اجتماع نتحدث، نمزح سويًا، نتحدث عن الجانب الفني دون أي تدخل".

يذكر أن الهلال يستعد خلال الفترة الحالية لخوض لقاء الإياب بالنهائي الآسيوي أمام أوراوا في 24 من الشهر الجاري، على ملعب ساتياما.

وتطير بعثة الزعيم إلى اليابان في 17 من الشهر الجاري، رغبةً من المدرب في تأقلم اللاعبين مع المناخ الياباني وحتى لا يعانون من اضطراب في الساعة البيولوجية.