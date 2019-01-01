لوشيسكو: الأسماء لا تحصد البطولات وعلينا احترام جميع المنافسين

الزعيم يبدأ صراع استعادة لقبه الذي خطفه منه النصر الموسم الماضي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، على ضرورة احترام لاعبيه لفريق أبها، مشددًا على صعوبة الانطلاق في أي بطولة.

الزعيم يلاقي أبها بعد غدٍ الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وقال لوشيسكو، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "البداية في أي بطولة دائمًا ما تكون صعبة، نحن في افتتاحية الدوري، وبالتأكيد علينا احترام المنافس، خاصةً وأنه سيكون متحمس للغاية لصعوده حديثًا للدوري الممتاز، وسيعمل على الظهور بشكل مميز وتحديدًا أمام الكبار".

وأضاف: "الهلال يضم حاليًا مجموعة كبيرة من النجوم، وهذا يصب في صالح الفريق، هناك منافسة كبيرة بين الجميع لحجز مكان أساسي، لكن في الأخير الأسماء لا تجلب البطولات، احترام الخصم والقتال في الملعب وحده ما يحقق الفوز".

يذكر أن الأزرق خسر لقب الموسم الماضي في الجولة الأخيرة، متأخرًا بفارق نقطة وحيدة فقط عن النصر، الذي عاد لمنصة التتويج بالدوري بعد غياب سنوات.