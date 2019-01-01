لوتشيسكو: مواجهة الاتحاد ليست سبب تعادل الهلال مع الفيحاء

الهلال فقد نقطتين بالتعادل مع الفيحاء في الدوري السعودي ويستعد لمواجهة الاتحاد في دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال رازفان لوتشيسكو المدير الفني للهلال أن تعادل فريقه أمام الفيحاء في ثالث جولات الدوري السعودي لم يكن سببه التفكير في مواجهة الاتحاد في دوري أبطال آسيا.

وفقد الزعيم نقطتين ثمينتين بتعادله المفاجئ مع الفيحاء يوم أمس السبت في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقد تقدم أولًا بهدف نواف العابد وأضاع عدة فرص قبل أن يُلدغ بهدف التعادل من مارتينيز في الدقائق الأخيرة للمباراة.

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ويستعد الفريق حاليًا لمواجهة اتحاد جدة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء القادم، بعدما كان قد عاد بتعادل سلبي من مواجهة الذهاب في جدة خلال أغسطس الماضي.

المدرب الروماني تحدث عقب مباراة الدوري السعودي قائلًا عن التعادل المخيب "النتيجة لا تعكس واقع المباراة، أهدرنا ما يقرب من 10 فرص ولو سجلنا الهدف الثاني لما حدث ما حدث. علينا مواصلة العمل وألا نفقد الثقة باللاعبين".

أتم مجيبًا حول سؤال إن كانت مباراة الاتحاد في دوري أبطال آسيا هي السبب خلف التعادل "لا، لم نتعادل بسبب مواجهة اتحاد جدة".

يُذكر أن تعادل الهلال فوت عليه فرصة استغلال تعثر النصر بالتعادل مع الشباب والتقدم لصدارة دوري المحترفين السعودي.