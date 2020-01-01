فيديو | ويلهامسون: لم أكن راغبًا في الرحيل عن الهلال وهذا أفضل ثنائي سعودي

محترف الهلال الأسبق يتحدث عن من الأكبر في الرياض؟ وتقييمه للفريق خلال الفترة الحالية

كشف السويدي كريستيان ويلهامسون؛ محترف الهلال السعودي السابق، عن كواليس رحيله عن الزعيم، مؤكدًا أنه لم يكن راغبًا أبدًا في الرحيل.

صاحب الـ40 عامًا حاليًا لعب للزعيم في الفترة من صيف 2008 وحتى صيف 2012، لكن تخلل هذه الفترة إعارة إلى الأهلي القطري لمدة ستة أشهر.

وخاض السويدي 79 مباراة بالقميص الأزرق، سجل خلالها 35 هدفًا، وصنع 25 آخرين، وحصد لقبي دوري محلي، واربعة ألقاب كأس ولي العهد.

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | حضرنا ولم نجدكم .. ناصر الشمراني جعل نفسه مثارًا للسخرية بسبب "هيا تعال"

وقال ويلهامسون، خلال تصريحاته لصحيفة "الاتحاد الرياضي" الإماراتية، حول تتويج الزعيم بطلًا لدوري أبطال آسيا 2019: "أصبحت قريبًا للغاية من الهلال كنادٍ بحد ذاته والجماهير، وما زلت أمتلك شغفًا كبيرًا للنادي، رغم اعتزالي اللعب، لكنني أعتقد أنهم انتظروا لتحقيق هذا وقتًا طويلًا، واللقب يعني الكثير لعقليتهم وقوتهم والقدرة على التطور مؤخرًا، لأن الزعيم كان قريبًا أكثر من مرة مؤخرًا لتحقيق اللقب، لذلك تعني هذه البطولة الكثير لهم، وأن يواصل النادي ترسيخ قيمته كأحد أكبر أندية القارة".

وأضاف: "الهلال كان قريبًا أكثر من مرة لحصد اللقب القاري، لكنني أعتقد أنه في نسخة عام 2019 هناك فوارق صغيرة للغاية، ويمكن القول أن الهلال لم يكن محظوظًا في بعض النهائيات، كما أن الفريق أصبح أكثر خبرة وهذه الخطوة رائعة من الهلال، بعدما أصبح اللاعبون المحليون يتحملون المسؤولية أكثر ولم يعودوا يعولون على الأجانب كثيرًا كما كان الحال في الماضي، كما أنه أصبح هناك لاعبين أفضل في السعودية أيضًا، لذلك اجتمعت جميع هذه الأمور الصغيرة معًا وأصبحوا فريقًا قويًا حقًا".

بسؤاله عن رأي الجمهور حول أن موعد رحيله عن الأزرق كان خاطئًا وأنه كان في قمة مستواه وقتها، علق: "خضت مع الإدارة نقاشًا حول الاستمرار من عدمه في الهلال، وبالنهاية كانت لهم فلسفة مختلفو وخطط أخرى، وحقًا لم أشعر بالحزن بسبب ذلك، بالطبع شعرت بالحزن بطريقة ما، لكن نحن محترفون ونقوم بعملنا، وفي حال ارتأت الإدارة اتخاذ هذا القرار والسير في اتجاه معين، فإنني اتخذ مساري الخاص، لكن لم نفترق أبدًا بطريقة سيئة، وأنا حظيت بوقت جيد في بني ياس ولوس أنجلوس بعد ذلك".

نجم عن ُبعد (1-2)

ويلهامسون لاعب #الهلال السعودي ضيف #الاتحاد_الرياضي:

- الهلال كبير #السعودية وهكذا أرى #النصر

- لم أكن أرغب في الرحيل عن #الزعيم وهذا سبب حدوثه

- سأعود يوماً ما إلى "الأزرق"

- هذا هو أفضل لاعب سعودي

- اخترت الإقامة في #الإمارات من أجل أطفالي pic.twitter.com/K9O5zu1SFr — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) May 20, 2020

وعن سبب زياراته الكثيرة لنادي الهلال، أوضح: "قلت كثيرًا أن العمل مع نادٍ هنا بالمنطقة سيكون حلمًا، وكنت في مفاوضات جزئية مع بني ياس والهلال وهذا سيكون بمثابة الحلم، لكن ليس كمدرب، فأنا أميل أكثر إلى الجانب الإداري ودور المدير الرياضي، وحاليًا أقوم باستشارات للعديد من الأندية في المنطقة، وأعرف هذه المنطقة جيدًا لذلك لدي الخبرة اللازمة لتقديمها، وفي حال سنحت لي الفرصة قريبًا أو بالمستقبل، سأفعل".

وبخصوص أفضل لاعب زامله بالهلال وأفضل لاعب سعودي واجهه: "أفضل لاعب سعودي لعبت معه أمر صعب الاختيار، حينما وصلت كان ياسر القحطاني جيدًا للغاية في أول موسم، وهناك هوساوي وعدد من اللاعبين الآخرين الذين كانوا أفضل مما توقعت حينما وصلت، فمستواي جعلني سعيدًا للغاية، أما من واجهته أعجبني الشقيقان عطيف في نادي الشباب".

وبشأن رأيه عن المنافسة المحتدمة بين الهلال والنصر على صعيد من كبير الرياض؟: "أعتقد أنها منافسة صحية للغاية، تجلب الكثير من الشغف وانخراط الجمهور في المملكة في هذه المنافسة، أما عن الأفضل فبالطبع ما زال دمي أزرق هلالي، لكن بوجود النصر يجب أن يكون هناك نوع من هذا التنافس بين الجارين في الرياض، كما هو الحال بين الاتحاد والأهلي، إنه أمر ضروري، لبث المشاعر والشغف في اللعبة".

وبسؤاله عن تقييمه للزعيم: "أعتقد أن الهلال قطع شوطًا كبيرًا الآن، لديه إدارة رائعة وقام بتطوير ملعب التدريب وكيفية سير العمل، لكنني أرى أنه يجب القيام بالمزيد من العمل في الأكاديمية والجانب الفني بها، لكنهم قطعوا شوطًا كبيرًا، وهذا سبب جعله النادي الكثر تطورًا في السعودية".

وعن رأيه في احتمالية رحيل الثنائي جوميس وإدواردو، اختتم: "كلاهما لاعبان رائعان، جلبا الكثير إلى النادي، لكن في نفس الوقت هذا الجزء صعب بين المضي قدمًا وإيجاد البديل أو الاحتفاظ بهما، من الصعب تحديد ذلك، والإدارة والمدربون الذين يقومون ببناء الفريق للموسم المقبل قادرون على فهم وتمييز ذلك بشكل أفضل".