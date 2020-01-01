كاريلو: رفضت عرضًا إنجليزيًا من أجل الهلال وهل بقيت بسبب المال؟

اللاعب البيروفي يرد على بقائه من أجل الأموال بالزعيم

أكد البيروفي أندريه كاريلو؛ لاعب الهلال السعودي، أنه رفض عدة عروض امتلكها قبل قيام الزعيم بشرائه نهائيًا، من أجل الاستمرار بالأزرق بحثًا عن تحقيق مزيد من البطولات.

صاحب الـ29 عامًا قضى موسم 2018-2019 بالقلعة الزرقاء على سبيل الإعارة من نادي بنفيكا البرتغالي، وفي نهاية الموسم، نجح الأول في شراء عقده نهائيًا من النادي البرتغالي بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2022-2023.

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وقال كاريلو، خلال تصريحاته لإذاعة "Movistar Deportes" البيروفية: "عندما قضيت فترة الإعارة بالهلال، شعرت براحة كبيرة هنا، أعجبت بكل شيء في النادي، لذلك أخبرت وكيلي بالموافقة على رغبة الإدارة في شرائي نهائيًا من بنفيكا".

وأضاف: "بعد كأس العالم روسيا 2018، بالفعل تلقيت عرضًا من نادي فولهام الإنجليزي وخر من الجزيرة الإماراتي وغيرها من العروض العربية، لكنني رفضت النادي الإنجليزي لأنني أريد حصد البطولات، وفولهام لا ينافس على أي بطولة".

البيروفي تابع: "الكلام يتردد كثيرًا بين الحين والآخر عن موافقتي على الهلال من أجل الأموال فقط، نعم الأموال مهمة للغاية لأي لاعب محترف، لكن ما لا تعرفونه أنني تلقيت عروضًا أعلى ماديًا من عرض الزعيم، لكنني قررت البقاء هنا للبطولات وليس للمال".

كاريلو نجح مع الزعماء في حصد لقب دوري أبطال آسيا 2019، كأس السوبر المحلي 2018-2019، والدوري السعودي للمحترفين 2019-2020.

وبشكل عام، شارك البيروفي مع الهلال في 66 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع 14 آخرين.