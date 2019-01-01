الهلال يُعلن إصابة كارلوس إدواردو ويُحدد مدة غيابه

الفريق أنهى كأس العالم للأندية في المركز الرابع وعاد للرياض

أعلن الهلال السعودي إصابة نجمه كارلوس إدواردو بتمزق في العضلة الخلفية سيغيب على أثره عن الملاعب لمدة 3 أسابيع تقريبًا.

الهلال أنهى مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي أقيمت في قطر على مدار الأيام السابقة بالحصول على المركز الرابع، وقد عاد للرياض واستانف اليوم الإثنين تدريباته استعدادًا للجولة القادمة من الدوري السعودي.

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وأجرى اللاعبون الذين لعبوا مباراة مونتيري الأخيرة في مونديال الأندية تدريبات استشفائية فيما أجرى البقية مرانًا اعتيادًا ركز على الجوانب الفنية وتحلله تدريبات تكتيكية ومناورة تدريبية.

وأوضح حساب الهلال الرسمي على تويتر أن نجم الوسط سلمان الفرج واصل برنامجه العلاجي المعد له مسبقًا، فيما أجرى إدواردو جلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي.

وأضاف تويتر الهلال أن النجم البرازيلي سيحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من إصابة التمزق العضلي سيستغرق 3 أسابيع على الأقل.

وسيستأنف الهلال تدريباته يوم غدٍ الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الحزم في الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس القادم.

يُشار لأن الهلال يتواجد في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة وبفارق 6 نقاط عن النصر في الصدارة، لكنه لم يلعب سوى 9 مباريات لانشغاله بلعب نهائي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.