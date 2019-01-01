كويلار: سعيد لفلامنجو، لكني لست نادمًا على اختيار الهلال

كويلار يتحدث عن اختياره اللعب للهلال

أبدى جوستافو كويلار لاعب وسط الهلال سعادته لفوز فريقه السابق فلامنجو بكأس ليبرتادوريس هذا الموسم، مشددًا في نفس الوقت على أنه لم يندم أبدًا على اختيار الانتقال للفريق السعودي.

اللاعب الكولومبي كان قد أتم انتقاله من الفريق البرازيلي لنظيره السعودي خلال السوق الصيفي للانتقالات بعد معارضة شديدة من إدارة ناديه وخاصة المدير الفني جورجي جيسوس والذي سبق أن تولى مهمة تدريب الهلال في السعودية.

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كويلار وخلال تصريحاته مع صحيفة آس الكولومبية وصف الهلال بالفريق العالمي الذي لا يقل شأنًا عن فلامنجو، مبديًا رغبته بمواجهة فريقه السابق في كأس العالم للأندية التي ستنطلق في قطر في 11 ديسمبر القادم.

ومضيفًا "سأكون سعيدًا بمقابلة زملائي في الفريق وعناقهم داخل الملعب، أفتقد للأشخاص الذين ساعدوني في فلامنجو والاجتماع بهم مجددًا سيكون رائعًا جدًا".

"آمل أن نواجههم في نصف نهائي كأس العالم للأندية وأن يُحالفنا التوفيق ونُحقق الفوز، أنا أدافع عن فريقي الجديد وسأبذل قصارى جهدي لصالح الهلال، لكن إن لم نفز بالبطولة فأتمنى حينها أن يُتوج بها فلامنجو".