"الهلال قصر فخم بجانبه بيت مزعج الأب فيه يضرب أبنائه"

إشادة كبيرة بالفريق الأزرق

أشاد الإعلامي السعودي وليد الفراج كثيرًا باستقرار الهلال وحُسن إدارته من مسؤوليه برئاسة فهد بن نافل، واصفًا النادي بأنه مثل القصر الفخم الذي لا يعلم أحد ما يدور داخله.

ماذا قال الفراج عن الهلال وجاره؟

حديث الفراج جاء ضمن رده على رسالة أحد مشاهدي برنامج "أكشن مع وليد" الذي رفض توجيه أي انتقادات لإدارة بن نافل بعد كل هذه النجاحات الرياضية مع الفريق ورغم الإخفاق الأخير في قضية محمد كنو مع النصر.

وقد قال "طبيعة الهلال كنادٍ قد تكون مستفزة للبعض، خلو النادي من المشاكل والانقسامات والانتقادات الموجهة من أعضاء الشرف تستفز الناس، غياب المشاكل عن الإعلام والتعتيم عليها يستفز المشجعين الآخرين".

تابع "الهلال يُمكن تشبيهه بقصر فخم لا يُسمع له صوت وأي مشاكل بين سكانه تكون داخله ولا تخرج أبدًا للعلن، وبجانبه بيت لجاره يزدحم بالمشاكل والضوضاء ليلًا نهارًا، بيت كل عناصره في حالة خصام وخلاف، هناك فرق بين الحالتين ولذا طبيعي أن يكون وضع الهلال مستفزًا للآخرين".

Shahid

ماذا حدث في قضية كنو بين الهلال والنصر؟

مركز التحكيم الرياضي السعودي أصدر أخيرًا قراراته بشأن شكوى النصر ضد الهلال ولاعب وسطه محمد كنو، بعدما جدد الأخير عقده مع الأزرق عقب توقيعه لعقد جديد مع الأصفر بعد دخوله الفترة الحرة.

مركز التحكيم قرر بالإجماع المصادقة على قرارات غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي تضمنت إيقاف لاعب الوسط السعودي 4 أشهر ومنع الهلال من القيد فترتي تسجيل بجانب إلزام النادي واللاعب متضامنين أو منفردين بتسديد غرامة مالية قدرها 20 مليون ريال سعودي لصالح النصر.