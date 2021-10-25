"الهلال قدم أداءً عشوائيًا أمام النصر، وانتظر "السيد الحظ" ليقول كلمته"

النصر خسر أمام الهلال ثم الاتفاق

يرى سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم النصر أن الفريق لم يخسر مباراتي الهلال والاتفاق سوى بالحظ، مشيرًا إلى أن أداء الفريق خلال المباراتين كان أفضل من منافسيه.

النصر خسر نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2-1 أمام الهلال، قبل أن يسقط في الجولة التاسعة من الدوري السعودي بهدف نظيف أمام الاتفاق، وهو ما فتح الباب لمطالبات جماهيرية بإجراء تغييرات كبيرة في الفريق، سواء على صعيد الجهازين الإداري والفني أو اللاعبين.

الصرامي استخدم هاشتاج "عطني حظ الهلال" وأكد في تغريدة ضمنه أن أداء الفريق الأزرق خلال مباراة آسيا كان عشوائيًا، فيما وصف الاتفاق بأنه لم يُقدم شيء سوى التكتل الدفاعي.

إذ كتب عبر تويتر "ماذا "قدم" الإتفاق ليكسب النصر؟ لا شيء، تكتل في الدفاع إنتظارًا لهجمة شاردة يخطف بها هدف".

#هات_إذنك #عطني_حظ_الهلال

ماذا"قدم"الإتفاق ليكسب #النصر

لا شي؟

تكتل في الدفاع إنتظاراً لهجمة شاردة يخطف بها هدف

ماذا قدم الهلال أمام #النصر

لا شي؟

أداء عشوائي بحثاً"السيد الحظ"ليقول كلمته

النصر سيطر على مجريات لقاءالهلال ثم الإتفاق

لكن سوء الطالع يبدو بأن بينه و بين النصر"عقد pic.twitter.com/thUSxrnMT3 — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) October 25, 2021

أضاف "ماذا قدم الهلال أمام النصر؟ لا شيء، أداء عشوائي بحثًا عن "السيد الحظ" ليقول كلمته. النصر سيطر على مجريات لقاء الهلال ثم الإتفاق لكن سوء الطالع يبدو بأن بينه وبين النصرعقد".

#هات_إذنك

لن نترك النصر"للثرثارين"أبطال"المساحات"يتناولون مستقبله و نجومه و مدرجه و إداراتة و داعميه"بالسوء"

و يتسابقون على إحباط عشاقه و نجومه و مدربه حتى ينتصرون لإرائهم"الهادمة"و يكونوا أبطالاً"مزيفين"عند أنفسهم

النصر بحول الله قادر على تجاوز "عثراته"و النهوض من كبوته الصعبة pic.twitter.com/whBHi4qPlO — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) October 25, 2021

ودعا الصرامي في تغريدتين تاليتين إلى دعم النصر ولاعبيه ومدربه وتجديد الثقة بهم، وعدم الالتفات إلى ما يُقال في "مساحات" تويتر وممن يتسابقون على إحباط نجومه ومدربه وعشاقه حتى ينتصروا لأرائهم الهادمة ويُصبحوا أبطالًا أمام أنفسهم.

يُشار إلى أن النصر لن يلعب في النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا مما يعني أن حلم الآسيوية سيُؤجل لعامين قادمين.