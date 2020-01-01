كريري يكشف حالة مصابي الهلال بكورونا ويبرئ احتفالية الدوري

6 حالات مصابة بفيروس كورونا في الزعيم تم الكشف عنها في مطار الدوحة

كشف سعود كريري؛ مدير الكرة في نادي الهلال السعودي، عن وضع الفريق بعد التأكد من إصابة ستة من أفراده بفيروس كورونا المستجد، مطالبًا الجماهير بالدعاء للمصابين كي تنكشف الغمة.

الزعيم وصل قبل يومين إلى العاصمة القطرية "الدوحة"، استعدادًا لاستئناف مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، إذ قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استئناف المباريات بنظام البطولة المجمعة.

وأثبتت الفحوصات أمس السبت، إصابة ست من أفراد الأزرق بالفيروس هم: سلمان الفرج، محمد البريك، عبد الله الواكد، صالح الشهري، العبدان، وكريري.

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وقال كريري، خلال فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "شكرًا لكل من سأل علينا، نحن بخير، تأكدت إصابتنا بكورونا، لكن لم تظهر علينا أي أعراض إلا أن صحتنا جيدة ولله الحمد، نريد دعواتكم الصادقة".

وأضاف: "هناك من أرجع إصابتنا إلى احتفاليتنا بالدوري، لكن أريد أن أقول لكم أننا احتفلنا باللقب يوم 7 سبتمبر، وفي اليوم التالي مباشرةً دخلنا معسكرًا مغلقًا وقبله خضعنا جميعًا لفحص طبي، ونتائجنا جاءت جميعها سلبية، وفي يوم 11 سافرنا إلى دوحة، خضعنا للفحص في مطار الدوحة، فظهرت النتائج إيجابية".

إداري الزعيم تابع: "خلال احتفاليتنا باللقب المحلي كان هناك زحام شديد في أرض الملعب، لا يمكننا أن نعلم ممن انتقلت العدوى لنا، لكن الحمد لله على كل شيء، وأريد أن أؤكد أنه لا يوجد أحرص منا على أنفسنا، فنحن لدينا عوائم وأسر وأطفال وكبار سن في بيوتنا، نريد دعواتكم كي تمر في أسرع وقت، وعلى الجمهور ألا يخشى على الهلال، الموجودون بهم الخير".

يذكر أن الزعيم من المقرر أن يلاقي باختاكور الأوزبكي، غدًا الإثنين، على استاد الجنوب، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويحتل الأزرق المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن باختاكور؛ صاحب الصدارة، فيما يأتي شباب الأهلي الإماراتي وشهر خودرو الإيراني في المركزين الثالث والرابع دون أي نقاط.