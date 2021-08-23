9 قرارات .. عقوبات على رئيس الهلال وفواز القرني والأهلي

عقوبتان على الهلال ومثليهما على الشباب

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم تسعة قرارات بشأن أحداث الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال واجه في هذه الجولة التعاون، وفاز عليه بثنائية مقابل هدف وحيد، لكنه خرج من المباراة بعقوبتين..

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العقوبة الأولى على رئيسه فهد بن نافل بقيمة 20 ألف ريال، نظرًا لنزوله لأرض الملعب مباشرةً من المنصة، وتوجهه إلى غرفة تبديل الملابس عبر أرضية الملعب قبل خروج الحكام واللاعبين من الملعب.

أما العقوبة الثانية فجاءت بقيمة 25 ألف ريال، لعدم التزام لاعبي الزعيم بإجراءات التباعد الاجتماعي أثناء تواجدهم في دكة الاحتياط.

بينما الأهلي الذي تعادل مع الحزم في هذه الجولة بنتيجة 2-2، فطالته عقوبة وحيدة، على إثر تأخر الفريق في تحديد قائمة المباراة، وانتهاء العد التنازلي دون رفعها في الوقت المحدد، لذلك تم تغريمه 10 آلاف ريال.

وفي الإطار نفسه، طال الشباب عقوبتين، خلال تعادله مع الاتفاق بثلاثية لكل منهما..

العقوبتان كلتيهما بقيمة 20 ألف ريال، على كل من أودين إيجالو وفواز القرني، نظرًا لغيابهما عن المقابلة الإعلامية بعد نهاية المباراة.

فيما تم تغريم الحزم عشرة آلاف ريال، على إثر تأخره في تحديد قائمة مباراته أمام الأهلي وانتهاء العد التنازلي دون رفعها في الوقت المحدد.

الإثارة كانت حاضرة بقوة مع أهداف الجولة الأولى في



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أما الباطن والذي واجه أبها في هذه الجولة، فقُدرت غرامته بعشرة آلاف ريال، لقيام جمهوره بإلقاء علبة مياه واحدة باتجاه مقاعد البدلاء.

بينما غُرم التعاون عشرة آلاف ريال، لحصول ستة من لاعبيه على إنذارات أثناء مواجهة الهلال.

وأخيرًا، جاءت غرامة الفتح بـ20 ألف ريال، لقيام لاعبه محمد الفهيد بالنزول لغرفة تبديل الملابس بعد نهاية مواجهة الفيحاء مباشرةً بالرغم من عدم تسجيل اسمه في قائمة المباراة، وقيامه بالتلاعب على رجال الأمن الصناعي في البوابة، حيث قام بوضع بطاقة (منطقة المسؤولين) الخاصة بالأشخاص المسموح لهم بالتواجد في غرفة تبديل الملابس للفريق، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

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