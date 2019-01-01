جيوفينكو: أشعر بإحباط ولا أعتقد أنني سأعود للعب بإيطاليا

لاعب الهلال يرى أن فريقه كان يستحق الأفضل خلال لقاء فلامنجو

أعرب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو؛ لاعب الهلال السعودي، عن إحباطه بعدما فشل فريقه في التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019، مؤكدًا أن الإجهاد أثر على الفريق.

الزعيم تلقى الهزيمة أول أمس الثلاثاء، أمام فلامنجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد خليفة الدولي، بنصف نهائي المونديال.

وقدم الأزرق شوط أول عالمي، لكنه تراجع بدنيًا في الشوط الثاني، بجانب خوضه الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين، إثر طرد أندريه كاريلو.

وقال جيوفينكو، خلال تصريحاته لـ"Sport Mediaset": "أشعر بحالة من الإحباط والمرارة للخسارة، كنا نستحق أفضل من ذلك، خاصةً في الـ45 دقيقة الأولى، على الأقل هدف ثاني، لكن هذا حال كرة القدم".

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وأضاف: "ربما تأثرنا بالإجهاد لخوضنا لقاء الترجي قبل 48 ساعة من لقاء فلامنجو، أشعر بالأسف، كان بإمكاننا فعل شيء عظيم".

وعن تفكيره في إنهاء مسيرته في الملاعب بإيطاليا، أوضح: "أنا فخور بما قمت به، فليس من السهل التأقلم مع أجواء السعودية، ولا أعرف ما إذا كنت سأعود للعب في إيطاليا أم لا، فسأكمل عامي الـ33 الشهر المقبل، لذلك أعتقد أنني لن أعود، لكن ربما يجد جديد في المستقبل".

يذكر أن الزعيم يلاقي مونتيري المكسيكي في صراع المركز الثالث، حيث يقام اللقاء في 21 من الشهر الجاري.

أما النهائي فسيجمع فلامنجو بليفربول الإنجليزي، باليوم نفسه، إذ هزم الريدز الفريق المكسيكي أمس الأربعاء، بثنائية مقابل هدف وحيد بقبل النهائي.