الشلهوب: توترنا بعد تعادل فلامنجو ولا زلت استمتع بكرة القدم

لاعب الهلال يرجع الخسارة لتفاصيل الصغيرة

أوضح محمد الشلهوب؛ لاعب الهلال السعودي، أن فلامنجو البرازيلي تفوق على فريقه في التفاصيل الصغيرة، مؤكدًا أنه كان يطمح للوصول للنهائي.

الزعيم تلقى الهزيمة أمام بطل كأس ليبرتادوريس بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب خليفة الدولي، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019.

وقدم الأزرق شوط أول أكثر من رائع، لكنه تراجع بدنيًا في الشوط الثاني، بجانب أنه خاض آخر سبع دقائق بعشرة لاعبين فقط، بعد تعرض أندريه كاريلو للطرد المباشر؛ إثر تدخل عنيف. ( طالع تقرير المباراة )

وقال الشلهوب، خلال تصريحاته لقناة "الكأس"، عقب المباراة: "تفاصيل صغيرة منحت التفوق لفلامنجو، مبروك لهم ولخورخي جيسوس مدربهم، وحظ موفق لنا، أمامنا مباراة في البطولة، سنقدم بها أفضل ما لدينا".

وأضاف: "كان طموحنا الحقيقي وتعهدنا هو الوصول للنهائي، لكن لا لم يرد، إن شاء الله سنعوض، لكن التفاصيل الصغيرة تصنع أشياء كبيرة في كرة القدم، وهم تفوقوا، بجانب أن هدف التعادل لصالحهم جاء في وقت مبكر من الشوط الثاني وهو ما جعلنا نتوتر".

بسؤاله عن موعد اعتزاله: "لا أعلم، استمتع بكل دقيقة في وقتي بالملاعب، وإذا جاء الوقت المناسب، سأعلن اعتزالي".