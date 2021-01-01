مفاجأة في الهلال | بعد الهزيمة التاريخية .. إداري من أدار مواجهة أجمك

الهلال فاز أمام أجمك بثلاثية نظيفة

ظهر الهلال السعودي بقيادة مدربه روجيرو ميكالي، أمس الثلاثاء، بصورة جيدة خلال مواجهة أجمك الأوزبكي، على عكس المباراة التي سبقتها أمام الاستقلال الطاجيكي.

الزعيم فاز بالأمس أمام الفريق الأوزبكي بثلاثية نظيفة، سجلها لوسيانو فييتو وبافيتمبي جوميس وياسر الشهراني، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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أما في مباراة الجولة الرابعة، فتلقى هزيمة تاريخية أمام الفريق الطاجيكي برباعية مقابل هدف وحيد، في مباراة فتحت النار على اللاعبين وميكالي.

وبعد هذه المباراة، لم تترك إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، المدير الفني ليسير وحده، إذ أنه وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإنه بين شوطي مواجهة أجمك، عقد فهد المفرج؛ المدير التنفيذي للنادي، اجتماعًا مع ميكالي، في الغرفة الخاصة بالمدربين، وفي حضور الجهاز الفني المساعد.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع ناقش العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالشوط الأول، وماذا سيقدم في الشوط الثاني، مشيرة إلى أن الهدف هو تحسين الأداء بعد الخسارة التاريخية.

ويبدو أن إدارة الزعيم لم يعد لدينا ثقة في المدرب البرازيلي، إلا أنها مضطرة للإبقاء عليه خلال هذه الفترة، لحين الانتهاء من دور المجموعات.

يذكر أن الزعيم يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن الاستقلال؛ صاحب الصدارة، فيما يحل شباب الأهلي الإماراتي ثالثًا بأربع نقاط، ثم أجمك بالرصيد نفسه.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال في مباراة الجولة الأخيرة بالفريق الإماراتي في 30 من أبريل الجاري، على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز".