علي البليهي يرفض عرض الهلال لتجديد عقده

المدافع ظهر بمستوًى ممتاز خلال كأس العالم للأندية

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن رفض علي البليهي عرض ناديه الهلال السعودي لتجديد عقده، مبديًا في نفس الوقت رغبته الكبيرة في البقاء ضمن صفوفه.

الهلال أنهى مشاركته في كأس العالم للأندية 2019 التي أقيمت في قطر على مدار الأيام السابقة بالحصول على المركز الرابع، وقد قدم المدافع السعودي أداءً ممتازًا خلال البطولة مما جعله يتمسك أكثر بطلباته المالية لتجديد العقد، حسبما أوضحت الصحيفة.

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وانضم البليهي للهلال قادمًا من الفتح في يونيو 2017 وينتهي عقده مع الفريق في يونيو 2020، مما يعني أنه يستطيع التفاوض والتوقيع لأي نادٍ آخر مع بدء شهر يناير القادم.

وكشفت الصحيفة أن اللاعب الذي أتم عامه الـ30 في نوفمبر الماضي أبلغ إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل رغبته الكبيرة في البقاء ضمن صفوفه لكن مقابل التقدير المالي المناسب لأدائه ومردوده مع الفريق مؤخرًا، خاصة في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية وكذلك مع المنتخب السعودي خلال كأس العالم 2018 في روسيا.

وأوضحت الرياضية أن إدارة الهلال ستقدم عرضًا آخرًا محسنًا للمدافع السعودي قبل نهاية العام الجاري خشية دخوله الفترة الحرة وبدء مفاوضات مع أندية أخرى.

البليهي لعب 59 مباراة مع الهلال سجل خلالها 6 أهداف ومرر تمريرة حاسمة واحدة، وقد توج معه بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017-2018 وكأس السوبر السعودي عام 2018 أخيرًا دوري أبطال آسيا 2019.

يُشار لأن الهلال يتواجد في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة وبفارق 6 نقاط عن النصر في الصدارة، لكنه لم يلعب سوى 9 مباريات لانشغاله بلعب نهائي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.