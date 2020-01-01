توابع كورونا - عبدالله عطيف يدخل الحجر الصحي

لاعب الهلال عاد إلى المملكة بقرار الإجلاء للرعايا السعوديين

وصل عبد الله عطيف؛ لاعب وسط الهلال السعودي، اليوم الأحد إلى أراضي المملكة قادمًا من إسبانيا بعدما أجرى عملية جراحية.

صاحب الـ27 عامًا كشفت عملية المنظار وجود قطع في الرباط الصليبي للركبة، وخضع لجراحة ناجحة في إسبانيا، لكن موسمه انتهى، إذ يغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر، يخضع خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وأوضح الحساب الرسمي للنادي العاصمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عطيف وصل إلى الرياض قادمًا من إسبانيا عن طريق الإجلاء للرعايا السعوديين.

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السعودية كانت قد قررت استثناء بعض الرحلات من قرار تعليق السفر من وإلى عدد من الدول، والتي على رأسها إسبانيا حيث كان يتواجد اللاعب، على خلفية انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، ليضطر إلى السفر إلى مدينة دبي الإماراتية أولًا ثم بعدها الحضور إلى المملكة.

وأوضح الهلال أن قائد وسط ملعبه بدأ المكوث في الحجر المنزلي من الليلة ولمدة 14 يومًا، للاطمئنان على سلامته من فيروس كورونا اتباعًا لتعليمات وزارة الصحة السعودية.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض بها عطيف لقطع في الرباط الصليبي، حيث كانت المرة الأولى في عام 2015 خلال مواجهة التعاون.

وأصيب لاعب الزعيم هذه المرة خلال مواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، إذ خرج مستندًا على عكازين خلال الدقيقة 17 من الشوط الأول.