عطيف يعود للانتظام في مران الهلال

لاعب الوسط اكتمل شفائه بعدما غاب عن لقاء الأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عاد عبد الله عطيف؛ لاعب وسط الهلال السعودي، للانتظام في المران الجماعي للفريق، استعدادًا لمواجهة أبها.

لاعب الوسط كان قد تعرض لوعكة صحية قبل لقاء أهلي جدة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، منعته من المشاركة في المباريات.

واستأنف الزعيم تدريباته بعد 48 ساعة راحة منحها الروماني لوشيسكو للاعبين، وشمل المران تدريبات لياقة وتطبيقات تكتيكية ومناورة على جزء من الملعب.

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وشارك عطيف في التدريب بشكل كامل، بعدما تأكد الجهاز الطبي من شفائه من نزلة البرد القوية التي أصيب بها خلال الأيام الماضية.

فيما شهد المران مواصلة محمد البريك برنامجه التأهيلي، وأدى متعب المفرج تدريبات لياقة.

يذكر أن الهلال يستعد لاستهلال موسمه الجديد من الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة أبها، في 23 من الشهر الجاري.