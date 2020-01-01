فيديو | بعد تعرضه لمضايقات من الجمهور - المعيوف: ركزوا بحالكم

حارس الهلال يوجه رسالة لكارهيه

كشف عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى نادي الهلال السعودي، عن تعمد بعض جماهير الأندية الأخرى لمضايقته، مؤكدًا تعرضه للسب والقذف من البعض.

الحارس أوضح في فيديو عبر حسابه الرسمي عبر تطبيق "سناب شات" أن هناك من يقابله في الشوارع ويكيل للزعيم الاتهامات، بجانب سب البعض الآخر له.

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ورد المعيوف على هذه المضايقات، قائلًا: "لم أتحدث عنك ولم أضغط عليك، ركز بحالك، استغرب من تصرفكم، الله يصلح قلوبكم، ركزوا بحياتكم واتركوا الناس بحالها".

المعيوف يتعرض لبعض المضايقات من جماهير الأندية الأخرى pic.twitter.com/4536rxSasG — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 3, 2020

يذكر أن الزعيم يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن النصر صاحب الوصافة.

ويستعد الأزرق لمواجهة الرائد بعد غدٍ الأربعاء، على استاد جامعة الملك سعود، ضمن مباريات الجولة الـ17.

ويقترب الهلال كذلك من استهلال مشواره في دوري أبطال آسيا 2020، إذ يقع في المجموعة الثانية رفقة شاهر خودرو الإيراني، باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي الإماراتي.

ومن المقرر أن يبدأ مشواره الآسيوي بملاقاة الفريق الإيراني في العاشر من فبراير الجاري، على استاد جامعة الملك سعود.