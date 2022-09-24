"الهلال سيُغلق قضية جوليانو للنصر"

النصر خسر قضية جوليانو ومطالب بتسديد غرامة مالية كبيرة

طمأن الناقد الرياضي محمد العنزي الجمهور النصراوي حول موقف النادي من قضية لاعبه السابق جوليانو دي باولا، والتي خسرها مؤخرًا بحكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية.

النصر يستعد لاستضافة الاتحاد في الجولة القادم من دوري روشن السعودي المتوقف حاليًا بسبب أيام فيفا، حيث يتواجد المنتخب السعودي في إسبانيا لخوض معسكر إعدادي استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022.

ما هي تفاصيل قضية جوليانو والنصر؟

النصر ضم صانع الألعاب البرازيلي صيف 2018 وقد نجح معه نجاحًا مذهلًا وساهم في تتويجه بلقب الدوري السعودي 2018-2019، لكن تأخر حصول اللاعب على مستحقاته المالية لعدة أشهر دفعه لفسخ العقد من جانب واحد في أكتوبر 2020 قبل انطلاق الموسم الجديد الذي تأخرت بدايته بسبب أزمة كورونا.

اللاعب تقدم بشكوى ضد ناديه لدى فيفا مطالبًا بمستحقاته عن الموسم الأخير في عقده، وقد حكمت له غرفة فض المنازعات بالحصول على ما يقرب من 6 ملايين يورو، وهنا تقدم النصر باستئناف ضد القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية.

Shahid Shahid

صحيفة الرياضية السعودية كشفت مؤخرًا عن اتخاذ المحكمة الرياضية قرارًا برفض استئناف النصر وتثبيت قرار فيفا ضده وألزمته بتسديد 6 ملايين و12 ألف يورو للاعب البرازيلي.

النادي العاصمي مطالب الآن بالتسديد وإلا سيُحرم من القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ما هي علاقة الهلال بقضية النصر وجوليانو؟

العنزي المعروف بميوله النصراوية أكد أن الهلال ولاعب وسطه محمد كنو سيُغلقان قضية جوليانو للنصر، وذلك بتسديد الغرامة المفروضة عليهما من غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تم تثبيتها مؤخرًا من مركز التحكيم الرياضي السعودي.

الاتحاد السعودي كان قد عاقب كنو بالإيقاف لـ4 أشهر والهلال بالمنع عن القيد لفترتي انتقال وفرض غرامة على الطرفين معًا قدرها 27 مليون ريال تُدفع لصالح النصر، وقد ثبت مركز التحكيم تلك العقوبات لكن مع تخفيض مبلغ الغرامة إلى 20 مليون ريال.

النصر مطالب بتسديد ما يقرب من 22 مليون ريال سعودي إلى جوليانو، وقد أوضح العنزي أنه سيُسدد المبلغ من الأموال التي سيحصل عليها من الهلال وكنو.

إذ كتب عبر تويتر "قضية جوليانو يتم تقفيلها من النصر بتجيير شيك كنو والهلال ويرجع الباقي بعد!".