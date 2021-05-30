تصريحات مثيرة من الفرج حول سبب تراجع الهلال وسر قوته

القائد يتحدث عن موسم الزعيم

أبدى سلمان الفرج قائد الهلال رضاه عن موسم الفريق وسعادته البالغة بالتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، كاشفًا خلال تصريحاته عقب الجولة الأخيرة من الموسم عن سبب تراجع الأداء والنتائج هذا الموسم خاصة في دوري أبطال آسيا.

الهلال تُوج باللقب رسميًا بالفوز على التعاون في الجولة الماضية، وقد أنهى الموسم بالانتصار على الفيصلي 3-2 مساء اليوم الأحد، وقد خسر خلال الموسم بطولة السوبر السعودي وخرج من دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، كما تأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكن بعد مشوار لم يلق رضا المتابعين في دور المجموعات.

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الفرج أوضح أن الفريق مر بظروف صعبة كثيرة هذا الموسم لم يتعرض لها في فترات سابقة، مشيرًا إلى أن السبب الأهم من وجهة نظره في تراجع الأداء والنتائج هو تغيير المدربين.

وأضاف للقنوات السعودية الرياضية في حضور مدير الكرة سعود كريري "أبارك لجمهور الهلال تلك الفرحة الكبرى، كان موسمًا صعبًا وطويلًا على جميع الفرق، لكننا مررنا بظروف جديدة علينا مثل تغيير المدربين وتراجع مستوى بعض اللاعبين والجدول المضغوط واللعب كل يومين خاصة في دوري أبطال آسيا".

أضاف "كل تلك الظروف وضعت ضغوطًا كبيرة على اللاعبين، لكني أعتقد أن السبب الرئيسي في هبوط المستوى هو تغيير المدربين، اللعب تحت قيادة 3 مدربين خلال موسم واحد صعب جدًا".

وعن سر قوة الهلال وعودته في المنافسة خلال الأسابيع الأخيرة، قال القائد "قوة الهلال سواء النادي أو اللاعبين أو الإدارة هو التركيز الذهني القوي في الملعب، قد نكون مرهقين بدنيًا لكننا تحلينا بعقلية ممتازة، لقد مررنا بظروف سلبية في آسيا ولم نقدم المستوى المطلوب وكان مطلوبًا منا بعد ذلك الفوز في مباريات صعبة للفوز بالدوري وقد انتصرنا، كان مستوانا سلبي في دوري أبطال آسيا وأعترف بذلك ولكننا استطعنا بفضل قوتنا الذهنية وعقليتنا القوية من تحقيق انتصارات كبيرة على فرق كبرى مثل الشباب والأهلي. نقطة قوة الهلال هذا الموسم هو تركيزه الذهني وعقليته".

وأتم الفرج حديثه بالإشادة بسعود كريري والتأكيد على أنه كان نقطة القوة الأهم في الفريق والقائد الذي حافظ على وحدة المجموعة، مشيرًا إلى أنه كان يتحدث معه كلاعب وأخ وصديق وليس مدير الفريق.