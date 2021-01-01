مفاوضات الهلال لتجديد عقد الفرج .. الفجوة تتسع والنصر يضغط بعرض هائل

عقد نجم الوسط دخل الفترة الحرة

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن آخر تطورات مفاوضات الهلال مع نجم وسطه سلمان الفرج لتجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل بدأت المفاوضات منذ عدة أسابيع لحسم هذا الملف وغلقه نهائيًا بهدف التركيز على المنافسة الصعبة على لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، خاصة بعد الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة أمام الفتح.

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صحيفة الرياضية السعودية كانت قد أوضحت في ديسمبر الماضي أن الطرفين اتفقا على مدة العقد الجديد وهي 4 سنوات، لكن الخلاف الموجود حول التفاصيل المالية.

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الصحيفة كشفت عن آخر التطورات في نسختها الصادرة صباح اليوم بالإشارة إلى أن الفجوة في العرض والطلب بين الهلال وسلمان الفرج تبدو كبيرة وتتسع.

وأوضحت أن اللاعب يرى عرض النادي لتجديد عقده لا يتناسب أبدًا من الناحية المالية مع اسمه وإمكانياته وتاريخه الكبير خاصة في ظل حصول بعض اللاعبين المحليين والأجانب على مزايا مالية أكبر كثيرًا رغم أن بعضهم لا يُشارك أساسيًا.

ومازال عبد اللطيف الغنام وكيل الفرج يتفاوض مع الإدارة الهلالية بأمل تقريب وجهات النظر وحسم هذا الملف، خاصة بعد دخول اللاعب الفترة الحرة في عقده بالفعل بدءًا من يناير الجاري ووجود عرض هائل من نادي النصر.